Räjähdysmäisen suosittu sisäoppilaitossarja nyt suomeksi

Save me – Näkymätön

Maxton Hall I

Ilmestyy 14.4.2025

Mona Kastenin Maxton Hall -kirjoja on myyty kansainvälisesti jo 4,6 miljoonaa kappaletta. Kirjasarja on noussut TikTok-sensaatioksi ja sen oikeudet on myyty jo 26 kielelle. Ilmiön laajuudessa kiinnostavaa on se, että Mona Kasten kirjoittaa saksaksi, eikä kirjasarjan englanninkielisiä versioita ole vielä julkaistu.

Saksassa Maxton Hall on voittanut LovelyBooks Readers´ Choice Awardsin viisi kertaa ja sarjan kaikki kirjat ovat olleet Spiegelin top 20 -listalla yhteensä 150 viikkoa. Sarja on saanut myös TikTok Book Awardin sekä Community Book of the Year 2024 -palkinnon.

Sarjan ensimmäisessä osassa Ruby Bell on päässyt Maxton Hallin eliittilukioon, jossa pyörii rahakkaiden valtapeli. Raha ja luksus eivät kiinnosta Rubya, jonka tähtäimessä eivät ole seurapiirit vaan Oxfordin yliopisto.

Rubyn suunnitelmat mutkistuvat, kun hän saa sattumalta tietää Beaufortin perheen skandaalinomaisen salaisuuden ja joutuu suvun perijän, komean Jamesin silmätikuksi. He eivät voi alkuun sietää toisiaan, mutta huomaavat pian, että heillä on hämmentävän paljon yhteistä.

Maxton Hall tv-sarja on Amazon Primen katsotuin ei-amerikkalainen sarja. Sen toinen tuotantokausi julkaistaan loppuvuodesta 2025.

Mona Kasten (s. 1992) on saksalainen kirjailija. Hän opiskeli kirjasto- ja informaatioalaa ennen kuin omistautui kirjoittamiselle. Hän asuu Hampurissa perheensä, kissojensa ja kirjojensa kanssa.

Save me – Näkymätön ilmestyy painettuna, e- ja äänikirjana. Sarjan seuraava osa, Save You – Kuilu välissämme ilmestyy jo syksyllä 2025 .

Kirjan on suomentanut Sanna van Leeuwen.