Frans & Michellen herkullinen uudistus

Osuuskauppa Suur-Savon Original Sokos Hotel Vaakunan yhteydessä toimiva Frans & Michelle on osa valtakunnallista Frans & les Femmes -ravintolaketjua, joka on tunnettu ranskalaisen keittiön lisäksi korkeasta asiakastyytyväisyydestä ja laadukkaasta palvelusta. Huhtikuun alussa toteutetun menu-uudistuksen myötä Frans & Michelle tarjoaa entistäkin houkuttelevamman vaihtoehdon niin arjen hemmotteluun kuin erityisiin juhlahetkiin.

- Viime viikkoina olemme kouluttaneet henkilökuntaamme uusien makujen, ruokatuotteiden ja ruokailukokemusten osalta. Uusi menu sisältää klassisia ranskalaisia ruokalajeja ja siihen on tuotu takaisin myös asiakkaiden suosikkiannoksia vuosien varrelta. Uusi viinilistamme kattaa Ranskan tärkeimmät viinialueet, ja kaikki viinit, mukaan lukien ranskalaiset suosikit crémant ja samppanja, ovat saatavilla laseittain, iloitsee Frans & Michellen ravintolapäällikkö Anni Salomaa.

Herkullinen härkäruukku tekee paluun

Uudistuksen myötä klassikoksi noussut Frans & Michellen härkäruukku tekee odotetun paluun. Se on päivitetty nykypäivään pitkään haudutetulla häränposkella ja kastikkeeseen on tuotu mielenkiintoista makua kuivatuista tateista. Lisukkeena perunapyree, joka on maustettu ruskistetulla voilla, pikkelöidyillä sinapinsiemenillä ja lehtiyrteillä.

- Frans & Michellen uusi menu tuo esiin Ranskan alueelliset erityispiirteet, ja annoksiin liittyvät tarinat rikastuttavat ruokailukokemusta. Tartar jauhetaan päivittäin itse, kastikkeisiin on haettu syvyyttä kiehtovilla makuyhdistelmillä ja syntisen herkulliset croque monsieur tai quiche lorraine sopivat niin pieneen kuin isompaakin nälkään, Salomaa jatkaa.

Gastronomian huiput mukana uudistuksessa

Uudistusta ovat olleet toteuttamassa Frans & les Femmes -ketjun asiantuntijoiden kanssa Pahe Cateringin gastronomit Pasi Pärssinen ja Heikki Liekola. Pärssinen on keittiöalan ammattilainen, jolla on monipuolinen kokemus ravintolatoiminnasta, tuotekehityksestä sekä suurten tapahtumien menujen suunnittelusta ja toteutuksesta. Hän on toiminut Suomen kokkimaajoukkueessa sekä valmentanut tulevia huippukokkeja.

Liekola on kerännyt tietotaitoa kansainvälisissä Michelin-ravintoloissa sekä keittiömestarina Suomen parhaimmissa ravintoloissa. Hän on Vuoden Kokki 2014 ja osallistunut kokkimaajoukkueessa alan olympialaisiin sekä toiminut kilpailuvalmentajana ja päätuomarina alan huipputapahtumissa.

- Menussa on nyt teroitettu ja terävöitetty ranskalaista kulmaa ruokaan. Toimme ruuan emämaasta menulle muutamia kaikkien tuntemia klassikkoannoksia huolellisesti alusta asti talossa tehtyinä, Liekola ja Pärssinen kuvailevat.

Ranskalaisia makuja jo vuodesta 1995

Frans & les Femmes -ketju aloitti toimintansa vuonna 1987 Fransmanni-nimellä. Osuuskauppa Suur-Savon Fransmanni avattiin 1995 ja se uudistui Frans & Michelleksi vuonna 2017. Muut ketjun ravintolat sijaitsevat Kotkassa, Kouvolassa, Kuopiossa, Jyväskylässä, Oulussa ja Rovaniemellä.

- Makumaailmaltaan uudistunut Frans & Michelle vahvistaa entisestään Mikkelin ravintolakulttuuria ja tarjoaa paikallisille ja turisteille kiehtovan vaihtoehdon klassisesta ranskalaisesta keittiöstä niin arkeen kuin juhlaan, toteaa Original Sokos Hotel Vaakunan hotellijohtaja Kari Hänninen.