Paimion R-kioskissa uusi ilme – Tervetuloa avajaisiin 11.4.

Paraisten R-kioskin uusi ilme – Tervetuloa avajaisiin! 8.3.2025 12:17:18 EET | Tiedote

Paraisilla sijaitsevalla R-kioskilla vietetään remontin jälkeisiä avajaisia perjantaina 14.3. klo 9. Uusittu kioski palvelee asiakkaitaan entistä paremmin. Kauppiaskaksikkona toimivat Kata Vuorinen ja Erja Sahlström. "Kioskiin on tehty todella raikas päivitys, ja tuntuu ihan siltä, että pääsisi kokonaan uuteen kioskiin palvelemaan asiakkaita!" iloitsee kauppias Kata Vuorinen. "Odotamme innolla asiakkaita tutustumaan uudistettuun kioskiin – haluamme tarjota Paraisilla lämminhenkisen ja viihtyisän kohtaamispaikan, jonne on aina mukava tulla," lisää kauppias Erja Sahlström. Avajaispäivän kunniaksi kioskin asiakkaat voivat nauttia kakkukahvit, osallistua arvontaan sekä ilahduttaa perheen pienimpiä ilmapalloilla. Lisäksi avajaispäivänä on tarjolla pullatarjous: 4 kpl vain 5 €! Tervetuloa juhlistamaan uutta alkua kanssamme!