Timothy Snyder: Vapaus on arvo, joka mahdollistaa kaikki muut arvot

Snyderin kirjassaan käsittelemät vapauden muodot ovat täysivaltaisuus, ennakoimattomuus, liikkuvuus, tosipohjaisuus ja solidaarisuus. Näiden merkityksiä Snyder avaa kiinnostavalla tavalla ja syventää ymmärrystä meneillään olevasta demokratian kriisistä.

Kirja on omistettu "niille, jotka haluavat olla vapaita".

Teoksen on suomentanut Tommi Uschanov.

Myös Snyderin aiemmin suomennetusta kirjasta Tyranniasta – 20 opetusta 1900-luvulta on nyt saatavilla uusi pokkaripainos.

Teoksen on suomentanut Matti Kinnunen.

Kuva Ine Gundersveen

Timothy Snyder (s. 1969) on yhdysvaltalainen historioitsija. Hän on Yalen yliopiston historian professori, erityisalanaan Keski- ja Itä-Euroopan historia ja holokausti. Siltala on aiemmin julkaissut suomeksi Snyderin teokset Tappotanner – Eurooppa Hitlerin ja Stalinin välissä (2014), Musta maa – Holokausti: tapahtumat, opetukset (2015), Tyranniasta – 20 opetusta 1900-luvulta (2017) ja Tie epävapauteen – Venäjä, Eurooppa ja Yhdysvallat (2019).

Snyderia on kutsuttu "pimeän aikamme johtavaksi tulkiksi" . Hänen uutiskirjeellään Thinking about... on liki 350 000 tilaajaa kaikkialta maailmasta.