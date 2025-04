Kannattaa kärsiä! Pelastajat polkevat Espanjasta Suomeen autismityön hyväksi

Hyvän tähden -nimeä kantava pyöräilyprojekti sai alkunsa liikunnallisten ystävysten pitkän matkan pyöräretkihaaveesta. Vuosi sitten Mikko Puolitaival, Jarmo Hirvelä, Miika Lahtela ja Sami Juntunen päättivät pistää tuumasta toimeen. Projekti sai lisämerkityksen, kun he liittivät siihen hyväntekeväisyyskampanjan autismiymmärryksen lisäämiseksi ja Autismiliiton työn tukemiseksi. Autismitietoisuus on tiimiläisille tärkeä aihe, sillä Jarmo Hirvelällä on autismikirjolla oleva poika.

Kun Jarmo ja hänen poikansa Alvari olivat yhteisellä pyöräretkellä, joku kysyi Alvarilta, mitä hän piti retkipyöräilystä. Vastaus oli, että "En mä tästä niin tykkää, mutta kyllä tätä kannattaa kärsiä, kun näkee niin hienoja asioita."

Tästä lausahduksesta inspiroituneena Hyvän tähden -tiimi on asettanut projektin motoksi ”Kyllä kannattaa kärsiä, että pääsee näkemään hienoja asioita!”

Autismiliitto iloitsee pelastajien aloitteesta ja siitä, että hyväntekeväisyyden ohella tiimi on halunnut lisätä myös ymmärrystä autismikirjosta. Liitto tukee projektia autismisisällön osalta.

- Näinä aikoina, kun Autismiliiton rahoitusta leikataan muiden sote-järjestöjen rinnalla, tällaiset kädenojennukset tuntuvat erityisen arvokkailta. Pidämme pyöräilijöille kovasti peukkuja. Toivottavasti ihmiset innostuvat kannustamaan Hyvän tähden -tiimiä ja osoittavat tukensa myös lahjoittamalla, toivoo Autismiliiton toiminnanjohtaja Satu Taiveaho.

Myös miehet itse toivovat, että mahdollisimman moni seuraaja oppii heidän matkansa aikana uutta autismikirjosta ja lahjoittaa hyvän asian puolesta. Pyöräilijät odottavat edessä olevalta seikkailulta uusia kokemuksia ja myös niitä haasteita, joita väistämättä osuu tielle näin pitkällä matkalla.

- Ongelmien kohtaaminen ja niistä selviäminen on lopulta yksi palkitsevimmista asioista, Mikko Puolitaival summaa tiimin odotuksia.

Hyvän Tähden -tiimin matkaa voi seurata sosiaalisessa mediassa tiimin Instagram-, Facebook- ja TikTok-tileillä.

Pyöräilyurakka päättyy reilun kuukauden kuluttua Rauman torille, missä tiimi toivotetaan lämpimästi tervetulleeksi kotiin.

Lahjoitukset Autismiliitolle voi tehdä Mobilepaylla numeroon 23957. Lahjoittaa voi myös tekstiviestitse ja verkkopankissa. Tarkemmat lahjoitustiedot: autismiliitto.fi/lahjoita



Lisätietoja ja haastattelupyynnöt

Hyvän Tähden -tiimi:

Mikko Puolitaival, puh. 044 519 7411, mikko.puolitaival@gmail.com

Jarmo Hirvelä, puh. 050 359 4911, jarmo.hirvela@hotmail.com