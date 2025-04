Hyvinvointialueen on järjestettävä lakisääteiset sosiaalihuollon palvelut

Hyvinvointialueet voivat tuottaa järjestämiään sosiaalipalveluja itse tai hankkia niitä yksityisiltä palveluntuottajilta. Hyvinvointialueiden säästötoimet eivät kuitenkaan saa olla perusteena sosiaalihuollon asiakkaan palvelujen myöntämättä jättämiselle. Sosiaalipalvelujen on oltava sisällöltään, laajuudeltaan ja laadultaan sellaisia kuin asiakkaiden tarve ja turvallisuus edellyttävät, eikä myönnettävän palvelun valintaa tai palvelun tuottamistapaa voi perustaa pelkästään hintaan.

Lounais-Suomen aluehallintovirastoon on tullut useita huolestuneita yhteydenottoja yksityisiltä sosiaalihuollon palveluntuottajilta. Yhteydenottoja on tullut erityisesti mielenterveyspalveluista, päihdepalveluista, lapsiperheiden sosiaalityön palveluista ja lastensuojelun palveluista.

Palveluntuottajat ovat kertoneet, että hyvinvointialueiden palvelutuottajille lähettämät sosiaalihuollon palvelupyynnöt ovat merkittävästi vähentyneet. Palveluntuottajat ovat ilmaisseet huolensa siitä, saavatko sosiaalihuollon asiakkaat palvelutarpeensa edellyttämiä palveluita.

Yhteydenottojen seurauksena Lounais-Suomen aluehallintovirasto katsoo tarpeelliseksi muistuttaa toimialueensa hyvinvointialueita alla olevista lakiin nojaavista seikoista.

Sosiaalihuollon asiakkaalle myönnettävä tarvitsemansa palvelut oikea-aikaisesti

Sosiaalihuollon asiakkaan palvelujen tarve on arvioitava, hänelle on laadittava asiakassuunnitelma ja hänelle on myönnettävä tarvitsemansa palvelut oikea-aikaisesti sekä hänen mahdolliset erityisen tuen tarpeet huomioiden.

Palvelun myöntämisen lähtökohtana tulee aina olla seikat, jotka ilmenevät palvelutarpeen arvioinnista ja asiakassuunnitelmasta. Jos asiakassuunnitelmaan kirjatusta sosiaalipalvelujen kokonaisuudesta jostakin syystä poiketaan, on se perusteltava päätöksessä.

Asiakkaan etu ja oikeus erityiseen tukeen

Kaikissa tilanteissa on turvattava kaikkein vaikeimmassa asemassa olevien henkilöiden tarvitsema tuki ja palvelut. Erityisen tuen tarpeessa oleva henkilö ei itse kykene hakemaan tarvitsemaansa apua, tai hänen avun saamisensa voi estyä, jos hän ei kykene riittävässä määrin vastaanottamaan tai antamaan avun saamiseksi tarvittavaa tietoa. Henkilö voi myös muulla tavoin omalla käytöksellään tehdä avun antamisen vaikeaksi.

Tämäntyyppisten esteiden voittamiseksi sosiaalihuoltolaissa painotetaan sosiaalityön ammattilaisten työpanoksen merkitystä, jotta henkilö saisi tarvitsemansa avun ja tuen.

Sosiaalipalvelut tulee järjestää yhdenvertaisesti

Palvelujen järjestäjän eli hyvinvointialueen on seurattava omavalvonnallisin keinoin, että sen lakisääteiset tehtävät tulevat kaikissa tilanteissa hoidetuksi ja että sosiaalihuollon asiakkaiden tarpeisiin vastataan koko hyvinvointialueen toimialueella sosiaalihuollon lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Palvelujen yhdenvertaisessa saatavuudessa tulee myös huomioida mm. kieli- ja muiden vähemmistöjen oikeudet. Aluehallintovirasto painottaa, että sosiaalihuollon asiakkaalla on oikeus käyttää sosiaalihuollossa asioidessaan valintansa mukaan joko suomen tai ruotsin kieltä, ja palvelut tulee kaksikielisellä hyvinvointialueella järjestää molemmilla kotimaisilla kielillä.

Lisätietoa

Nina Siro-Södergård, sosiaalihuollon johtava ylitarkastaja

Sini Virtanen, sosiaalihuollon ylitarkastaja

etunimi.sukunimi@avi.fi, puhelin 0295 016 000 (vaihde)

Asiaan liittyvää sääntelyä

Suomen perustuslaki (731/1999) 19 § 3 mom.

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä (612/2021) 4 §, 8 §

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta (741/2023) 23 § 1 mom.

Laki hyvinvointialueesta (611/2021) 7 §

Kielilaki (423/2003) 10 § 1 mom.

Sosiaalihuoltolaki (1301/2014)

Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000)





Asiaan liittyviä eduskunnan oikeusasiamiehen ratkaisuja