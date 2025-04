Onnellisuus löytyy lähempää kuin arvaat – uusi kirja muistuttaa kiitollisuuden voimasta

Onnellisuuden salaisuus on se, että tuntee säännöllistä kiitollisuutta. Sitä voi löytää niin suurista kuin aivan pienistä ja itsestään selvistäkin asioista. Kiitollisuuden tunteminen on oma valinta, ja se on aktiivinen teko. Se kohottaa mielialaa ja energiaa ja säteilee ympärillä oleviin ihmisiin.

Joskus voi olla vaikeaa tuntea kiitollisuutta, sillä ihmisen arkeen kuuluvat myös harmaan sävyt, surut ja murheet. Sofia Kuujoen Kiitollisuuskirja näyttää, miten kiitollisuusharjoitukset voivat tuoda tukea ja lohtua myös elämän synkempiin hetkiin.

Kirjan selkeät ja innostavat harjoitukset auttavat huomaamaan arjen valoisat puolet ja suuntaamaan kohti myönteistä elämän kierrettä. Onnellinen ja kiitollinen sydän nimittäin vetää puoleensa lisää hyviä asioita. Kirjassa on runsaasti täyttötehtäviä, joihin voi palata aina uudelleen muistuttaakseen itseään siitä, mikä kaikki elämässä on tärkeää ja hyvin.

“Me suomalaiset olemme väitetysti maailman onnellisin kansa, mutta kiitollisuutemme on usein hiljaista, eikä sitä suotta kylvetä ympäriinsä. Minä kehotan sinua ryhtymään kiitollisuuden kylväjäksi, sillä lopputulos ilahduttaa sinua itseäsikin. Jaettu kiitos palaa takaisin moninkertaisena”, kommentoi Kuujoki.

Kirjaan on poimittu ajatuksia kiitollisuudesta muun muassa Vappu Pimiältä, Kiira Korvelta, Harri Gustafsbergilta, Ella Hautajärveltä sekä Helmi Kantolalta.

Sofia Kuujoki on espoolainen kustannustoimittaja, kirjoittaja sekä mindfulness- ja yin-joogaohjaaja, jonka elämään kiitollisuus on asettunut pysyvästi ja tuonut mukanaan runsaasti onnellisuutta.

