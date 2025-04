Maailman terveyspäivänä huomio äitien ja vauvojen hyvinvointiin

Tutkijat löysivät lupaavia viitteitä siitä, että alfa-1-antitrypsiini (AAT) -niminen proteiini voi auttaa ehkäisemään tulehduksen aiheuttamia ennenaikaisia synnytyksiä. Hiirimallilla tehty kokeellinen tutkimus osoitti, että AAT-lääkitys vähensi tulehduksen laukaisemia ennenaikaisia synnytyksiä alle puoleen hiirillä, joiden keho ei itse tuota alfa-1-antitrypsiiniä. Tutkijat esittelivät tuoreita tuloksiaan kansainvälisessä lisääntymislääketieteen kokouksessa Yhdysvalloissa maaliskuussa.

Havainto tukee aiempaa tutkimusta, jossa todettiin, että AAT:n määrä on matalampi ennenaikaisesti syntyneiden lasten istukoissa verrattuna täysiaikaisesti syntyneisiin. AAT:n tehtävä on suojata kudoksia kudosvaurioiden tai bakteeri-infektioiden yhteydessä. Sen pitoisuus kohoaa tulehdustiloissa ja kudostuhon yhteydessä. Lisäksi sen pitoisuuden äidin veressä on havaittu nousevan raskauden aikana.

Ennenaikainen synnytys on merkittävä terveysriski

Ennenaikainen synnytys on maailmanlaajuinen ongelma, joka koskettaa joka kymmenettä raskautta. Se altistaa syntyvän lapsen vakaville terveysongelmille, kuten hengitysvaikeuksille ja neurologisille oireille, ja lisää vastasyntyneiden kuolleisuutta.

Tutkijat ovat jo vuosikymmeniä etsineet keinoja ehkäistä ennenaikaisia synnytyksiä, mutta toistaiseksi tehokkaita hoitokeinoja ei ole. AAT:n mahdollinen rooli ennenaikaisuuden ehkäisyssä onkin merkittävä löydös.

Alfa-1-antitrypsiini suojaa istukkaa ja raskautta

Aiemmassa tutkimuksessa havaittiin, että AAT-proteiinia esiintyy istukkakudoksessa sekä solujen sisällä että niiden ulkopuolella olevissa tukirakenteissa. Nämä rakenteet toimivat eräänlaisena "liimana", joka kiinnittää istukan kohdun seinämään ja tukee äidin ja sikiön immuunijärjestelmien välistä tasapainoa.

Jos AAT:n määrä on liian alhainen, istukan sidekudosrakenne voi vaurioitua, mikä voi johtaa ennenaikaiseen synnytykseen. Tutkijoiden mukaan AAT-puutoksen aiheuttama kudosvaurio saattaa olla yksi syy siihen, miksi osa raskauksista päättyy ennen aikojaan.

Nyt tehdyssä hiiritutkimuksessa testattiin, voidaanko AAT-lääkityksellä ehkäistä ennenaikaista synnytystä. Tulokset olivat lupaavia: AAT-hoitoa saaneilla hiirillä synnytys viivästyi ja ennenaikaiset synnytykset vähenivät merkittävästi AAT-puutteisilla hiirillä.

Jos AAT:n suojaava vaikutus vahvistuu jatkotutkimuksissa, kyseessä voi olla merkittävä edistysaskel ennenaikaisten synnytysten ja niihin liittyvien terveysongelmien ehkäisyssä. Tällä hetkellä tutkijat pyrkivät selvittämään tarkemmin AAT:n suojaavaa roolia raskauden aikana ja syntymättömän lapsen terveyden edistämisessä.

Maailman terveyspäivänä huomio äitien ja vauvojen hyvinvointiin

Maailman terveyspäivää vietetään 7. huhtikuuta 2025, ja tänä vuonna päivän teemana on äitien ja vastasyntyneiden terveyden parantaminen. Maailman terveysjärjestö WHO käynnistää päivän myötä Terve alku, toiveikas tulevaisuus -kampanjan, joka muistuttaa, että jokaisella äidillä ja vauvalla on oikeus turvalliseen raskauteen, synnytykseen ja elämän alkuun.