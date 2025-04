Valokuitunen aloitti valokuituverkon päätelaitteiden vaihdot Hämeenlinnassa

Valokuitunen omistaa nykyään Hämeenlinnassa sijaitsevaa, aikoinaan Telian rakentamaa valokuituverkkoa. Verkkoa sijoittuu 12:lle eri alueelle kunnassa. Nyt Valokuitunen on muuttamassa tätä niin kutsuttua Kotikuitu-verkkoa avoimeksi valokuituverkoksi. Se tarkoittaa sitä, että jatkossa hämeenlinnalaiset asiakkaat voivat valita netti- ja lisäpalvelut yhden operaattorin sijaan monen eri palveluntarjoajan valikoimasta. Tällä hetkellä verkossa on yli 10 palveluntarjoajaa.

Ennen kuin verkko on mahdollista muuttaa avoimeksi, kaikkien verkon asiakkaiden päätelaitteet on vaihdettava toisiin malleihin. Hämeenlinna on yksi ensimmäisistä kaupungeista, joissa Valokuitunen on aloittanut valokuitupäätelaitteiden vaihdot maaliskuun lopussa. Kaiken kaikkiaan ympäri Suomen vaihdetaan yhteensä noin 11 000 päätelaitetta, ja kaikki laitteet vaihdetaan tämän vuoden aikana.

- Vaihdoista vastaa yhteistyökumppanimme Eltel. Jokainen asiakas kontaktoidaan suoraan ja sovitaan ajankohta vaihdolle. Päätelaitevaihto on nyt asiakkaalle maksuton ja nykyiset nettipalvelut toimivat sen jälkeen aivan kuten ennenkin, Valokuitusen operatiivinen johtaja Henrik Suomi kertoo.

Kun asiakkaan verkkopäätelaite on vaihdettu, verkon migraatio avoimeksi alkaa alueittain, ja osalla alueista muutos tapahtuu jo tänä vuonna. Hämeenlinnan migraation ajankohdasta ei ole vielä varmuutta. Koko valokuituverkon migraation arvioidaan valmistuvan viimeistään vuoden 2027 aikana. Valokuitunen aikoo laajentaa ostamiaan verkkoja ja tarjoaa yhteyksiä uusille asiakkaille.

- Tiedämme, että monella alueella on aiemmin harmiteltu sitä, että omalla asuinalueella kulkeneeseen verkkoon ei ole päässyt liittymään, vaan on joutunut tyytymään muihin yhteysvaihtoehtoihin. Pian liittyminen valokuituun on monella alueella mahdollista, Suomi kertoo.

Valokuitusella on Hämeenlinnassa ennestään kymmenen valokuituverkkoaluetta, joille rakennetaan verkkoa tänä vuonna. Lisäksi kaupungissa useilla muilla asuinalueilla on kotitalouksia, joissa on jo avoin valokuituyhteys käytössä. Kaiken kaikkiaan Valokuitusen verkkoa on saatavilla yli 7 000 kotitalouteen Hämeenlinnan alueella.

