Maailmalta tuttu brändiviihde haastaa perinteisen televisiotuotannon – Suomessa tästä nähdään poikkeuksellinen esimerkki 13.4.

Alue- ja kuntavaali-iltana televisiossa on tarjolla ohjelma, jollaista ei ole nähty aiemmin Suomessa eikä ehkä koko Euroopassa. Rempseä ”Hintavaalit – Suuri tulosilta 2025” nappaa sisällöiksi tuttuja vaaliperinteitä, mutta tekee sen kieli poskessa. Kyse on brändiviihteestä ja aivan poikkeuksellisesta sellaisesta, koska lähetys on täysin käsikirjoitettua komediaa. Ohjelman on tuottanut Nelonen Media yhteistyössä Bauhausin kanssa.