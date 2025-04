Sisäsataman avantouintipaikka suljetaan pääsiäisen jälkeen

Hietasaarenkadun päässä sijaitsevalle avantouintipaikalle johtava kävelysilta poistetaan käytöstä viikolla 17. Tarkkaa päivämäärää ei ole vielä tiedossa.

- Toukokuussa alkavat aurinkoiset kelit ja rannoilla alkaa viettää aikaa enemmän porukkaa. Sulkemisella estetään ilkivallan mahdollisuudet, kertoo Vaasan kaupungin viheraluetiimin palveluvastaava Jarmo Latvala.

Ensi kaudelle lämpöelementit portaisiin

Talvikausi on avannolla sujunut hyvin, eikä ilkivaltaa ole havaittu. Saatu palaute on ollut hyvin myönteistä, ja kävijöitä on riittänyt.

Seuraavaa talviuintikautta varten on jo hankittu lämpöelementit portaisiin, joita pitkin laskeudutaan avantoon. Lämpöelementit pitävät portaiden ensimmäiset askeleet sulana pakkassäällä.

Kaikille avoin ja maksuton Sisäsataman avantouintipaikka avattiin joulukuussa 2023.