Nämä laulajat pääsivät jatkoon The Voice of Finlandin ensimmäisestä suorasta lähetyksestä

Tämän kauden ensimmäisessä suorassa lähetyksessä semifinaalipaikoista kilpailivat Sannin ja Elastisen tiimiläiset. Molemmista tiimeistä kaksi laulajaa selvitti tiensä semifinaaliin.



Sannin tiimistä jatkoon pääsivät Julia Janakka ja Adele Okkonen. Kotimatkalle joutuivat Tais Delia ja Jimmy Martin. Elastisen tiimistä jatkoon pääsivät Rosa Kumar Saarinen ja Mohammad Riazat, Oliver Hurrell ja Arttu Kauppinen joutuivat jättämään kilpailun.

Ensi viikolla semifinaalipaikoista kilpailevat Arttu Wiskarin ja Maija Vilkkumaan tiimiläiset. Kummastakin tiimistä kaksi laulajaa pääsee semifinaaliin, joka nähdään perjantaina 18. huhtikuuta.



The Voice of Finlandin voittaja kruunataan suorassa finaalilähetyksessä perjantaina 25. huhtikuuta.

The Voice of Finlandin suorat lähetykset Nelosella ja Ruudussa perjantaisin klo 20.

Perjantaina 11.4. kilpailevat laulajat:

Arttu Wiskarin tiimi:

Oliver Rosenholm, 16, Lappeenranta

16-vuotias Oliver Rosenholm muutti Luumäeltä Lappeenrantaan ravintola- ja catering-opintojen perässä. Opintojen ohessa hän tekee keikkoja laulajana ja taikurina. Oliver on harrastanut laulua ja teatteria lapsesta asti. Tällä hetkellä hän haaveilee artistin urasta sekä laulajana että musikaalitähtenä.

Olli Hartonen, 39, Espoo

Olli Hartonen on 39-vuotias muusikko Espoosta. Hän toimii muun muassa viittomakielisen artistin Signmarkin yhtenä äänenä. Olli on julkaissut jääkiekon MM-kisojen innoittamana kappaleen Löikö Mörkö sisään? vuonna 2019. Olli tykkää liikkua luonnossa ja pelata sulkapalloa. Hän on työskennellyt musiikin parissa koko elämänsä ajan ja on soittanut kahden muun muassa Elastisen ja Arttu Wiskarin bändeissä. Nyt Olli tähtää oman artistiuransa luomiseen.

Tatu Tossavainen, 39, Kuopio

39-vuotias Tatu Tossavainen asuu Kuopiossa ja johtaa järjestöä, joka edistää haavoittuvassa asemassa olevien nuorten hyvinvointia ja oikeuksia. Vapaa-ajallaan hän harrastaa ruoanlaittoa, leipomista, lukemista ja luonnossa liikkumista. Tatu haaveilee vahvatunnelmaisen musiikin luomisesta ja toivoo tavoittavansa kuuntelijoita, joille hänen kappaleensa merkitsevät paljon. Aiemmin hän lauloi oman kotinsa nurkissa, mutta The Voice of Finlandin aikana Tatusta on kuoriutunut oikea esiintyjä.

Rosita Mäntyniemi, 31, Peräseinäjoki

Peräseinäjoella asuva 31-vuotias Rosita Mäntyniemi työskentelee lähihoitajana ikäihmisten tehostetun palveluasumisen yksikössä. Työ- ja perhe-elämän ohella Rosita käy laulamassa seurakunnissa. Musiikillisuus on kulkenut suvussa niin pitkään kuin Rosita muistaa, ja hän uskoo romanijuuriensa olevan osasyy tähän.

Maija Vilkkumaan tiimi:

Johanna Sandell, 39, Kauniainen

Kauniaisissa asuva 39-vuotias Johanna Sandell opiskelee puutarhuriksi ja tekee opintojen ohella laulukeikkoja. Johanna aloitti artistiuransa nuorena levyttäen kaksi singleä tyttöduo F2F:ssa. Hän asui kahdeksan vuotta Dubaissa miehensä kanssa, ja he esiintyivät siellä gaaloissa ja erilaisissa cocktail-tilaisuuksissa. Suomeen muuton jälkeen keikkaileminen on jäänyt vähemmälle perheenlisäyksen myötä. Johanna on mukana Voicessa nostaakseen laulajan uransa uudelle tasolle.

Risto Piirainen, 50, Nokia

Nokialla asuva 50-vuotias Risto Piirainen työskentelee kehitysvammaisten asuinyksikön johtajana. Hän harrastaa moottoripyöräilyä, luonnossa liikkumista ja opiskelee italiaa. Laulaminen on Ristolle kehoa vapauttavaa ja hyvinvointia lisäävää toimintaa. Eniten musiikissa Ristoa kiehtoo ooppera, sillä se on hänestä musiikillista ja taiteellista juhlaa. Hän on mukana Voicessa osoittaakseen, kuinka tärkeää on tehdä sitä mitä rakastaa.

Hanna Kanasuo, 46, Koski TL

46-vuotias Hanna Kanasuo asuu Koskella Tl ja työskentelee Lentopalloliitossa seurapalvelukoordinaattorina. Työnsä ohella Hanna tekee yksityiskeikkoja laulajana, suunnistaa ja harrastaa lentopalloa perheensä kanssa. Hanna ei ole varttunut musiikin parissa, vaan hän aloitti lauluharrastuksensa toden teolla vasta pari vuotta sitten. Laulaminen tuntuu hänestä aivan ihanalta, ja nyt hän unelmoi artistin urasta. Hanna uskoo, että Suomen musiikkitaivaalla on juuri hänen kokoisensa aukko täytettävänä.

Janina Suihkola, 25, Helsinki

25-vuotias Janina Suihkola muutti Sievistä Helsinkiin opintojen perässä. Hän opiskelee musiikkikasvatusta Sibelius-Akatemiassa ja ansaitsee elantonsa esiintymällä ja keikkailemalla opintojensa ohella. Janina soittaa useita eri soittimia, ja hänellä on taskussaan voitot sekä Hopeisesta että Kultaisesta Harmonikasta. Hän on myös pyrkinyt Tangomarkkinoille ja haaveilee nyt artistin urasta.

The Voice of Finlandin suorat lähetykset:

1. livelähetys pe 4.4.

2. livelähetys pe 11.4.

Semifinaali pe 18.4.

Finaali pe 25.4.