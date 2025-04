Homopticum-näyttämöteos tutkii Playboy-imperiumin luomaa kulttuuria

Koreografi Juan Pablo Cámara ja kuvataiteilija Andrey Bogush ovat lainanneet esitykseensä Homopticum inspiraatiota deittisovelluksista, peep show’sta ja dark roomeista. He ovat rakentaneet spekulatiivisen koreografian, jossa kuri ja toisto sekoittuvat hirviömäisyyteen, kontrolliin ja vapautumismahdollisuuksiin. Tämä dystooppinen tulkinta seikkailee arjen ja spektaakkelin rajamailla.

Taiteilijat tutkivat, miten tunteet, kokemukset ja havainnot voivat näkyä fyysisessä, aineellisessa ja aistillisessa muodossa (subjektiivinen materiaalisuus). Esitys hyödyntää monenlaisia tarinankerronnan keinoja pohdiskellessaan, mitä homoseksuaalinen halu voisi merkitä objektin ja ihmisen suhteessa. Juan Pablo Cámara toimii teoksen esiintyjänä, ja valosuunnittelusta vastaa Joseph Wegmann.

Taiteilijoista

Taideyliopiston Kuvataideakatemiasta valmistunut Andrey Bogush asuu ja työskentelee Helsingissä. Hän työskentelee kuvien ja installaatioiden parissa, joissa fantasia ja tuttuus ovat erottamattomia. Hänen teoksiaan on ollut esillä useissa museoissa, sekä nähty eri julkaisuissa. Bogushin teos Ehdotus kuvan sijoitamisesta (2017) on ollut osa Kiasman viime vuosien näyttelyitä. Osa teoksesta nähdään myös esityksen lavasteena.

Juan Pablo Cámara on argentiinalaislähtöinen, Berliinissä asuva koreografi ja esiintyjä. Hän on valmistunut Amsterdamissa sijaitsevasta School New Dance Development -koulusta. Hän ammentaa kotimaansa psykoanalyyttisista perinteistä tutkiessaan henkilökohtaisen, fiktiivisen ja kulttuurisen rajapintoja, käyttäen keinotekoisuutta ja hyper-teatterillisuutta maailman luomisen ja identiteetin rakentamisen välineenä. Hän on esiintynyt eri puolilla Eurooppaa, Pohjois- ja Etelä-Amerikkaa, sekä tehnyt yhteistyötä eri taiteilijoiden kuten Adam Linderin, Michele Rizzon ja Jefta van Dintherin kanssa. Cámara esiintyi viimeksi Kiasmassa osana Michele Rizzon Higher xtn. teosta osana ARS 22 -näyttelyn avajaisohjelmaa.

Andrey Bogush & Juan Pablo Cámara: Homopticum

Ensi-ilta pe 25.4. 18.00

la 26.4. 15.00

su 27.4. 15.00

ti 29.4. 18.00

Kiasma-teatteri