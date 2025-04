Vahva fantasiakevät kansainvälisten tähtikirjailijoiden tarinoissa

Jennifer L. Armentrout: Liekkien valtakunta

Karisto. Ilmestyy 25.4.

Valtavaksi romantasian someilmiöksi nousseen Veri ja tuhka -sarjan toisessa osassa maailma on täynnä petoksia ja valintoja. Aikuisille lukijoille suunnattu Liekkien valtakunta tarjoaa seikkailua ja tihkuvan kuumia tunteita.

Kaikki mihin Poppy on uskonut on valetta, jopa mies, johon hän rakastui. Ilman Neidon huntuaan hän ei tunne enää edes itseään. Varmaa on vain se, että mikään ei ole vaarallisempaa kuin Atlantian prinssi, joka on kaapannut hänet itselleen. Mutta Poppya ei voi omistaa. Samaan aikaan koko maailma tuntuu repeävän, kun valtakuntien veriset synnit tulevat esiin.

Jennifer L. Armentrout (s. 1980) on romantasian kärkinimi, jonka teokset ovat yksi toisensa jälkeen kansainvälisten ja New York Timesin bestseller-listojen huipulla ja kohisuttavat sosiaalisen median kirjapiirejä.

Suomentanut Annika Eräpuro

Holly Black: Kahlittu perillinen

Karisto. Ilmestyy 21.4.

Huikaiseva romantasiaseikkailu vie supersuositun Ilman väki -sarjan maailmaan.

Keijuvallan hyytävässä pohjoiskärjessä sijaitsee Hampaiden hovi, jonka 18-vuotias kuningatar Suren on paennut äitinsä tyranniaa ihmisten maailmaan eikä aio palata.

Mutta sitten Keijuvallan hurmaava kruununprinssi Oak tarvitsee apua. Suren karsastaa petolliseksi tiedettyä Oakia, mutta prinssi suostuttelee hänet mukaansa vaikealle matkalle kohti pohjoista. Matkan edetessä Suren joutuu kohtaamaan synkän menneisyytensä – sekä vaarallisen oikukkaan sydämensä. Mikä häntä odottaa Hampaiden hovissa? Voiko Oakiin luottaa?

Myös itsenäisenä teoksena toimiva kirja aloittaa Keijuvalta-sarjan.

Holly Black on moninkertaisesti palkittu fantasiakirjailija ja New York Times -bestselleristi, jonka kirjoja on käännetty 32 kielelle ja sovitettu valkokankaille.

Suomentanut Suvi Kauppila

Robin Hobb: Raivoisa laiva

Otava. Ilmestyy 30.4.

Loistavaksi tarinankertojaksi ylistetyn Robin Hobbin Elolaivat-trilogian toinen osa jatkaa dramaattista tarinaa merirosvouksesta, käärmeistä, rakkaudesta ja maagisista laivoista. Itsenäisenä kokonaisuutena toimivaa Elolaivat-trilogiaa pidetään kirjailijan parhaana.

Merenkävijä Althea Vestrit on löytänyt uuden aluksen kodikseen mutta elää vain saadakseen takaisin perintönsä, rakkaan elolaiva Railakkaan. Merirosvokuningas Kennit pitää kuitenkin tiukasti otteessaan sekä laivaa että sitä luotsaavaa Althean sisarenpoikaa Wintrowia. Maissakin myrskyää, kun uuden hallitsijan kylmä valta ajaa kauppakaupunki Kasalaa kohti sekasortoa.

Yhdysvaltalainen Robin Hobb (s. 1952) on maailman suosituimpia fantasiakirjailijoita. Hänen teoksiaan on käännetty yli 20 kielelle ja myyty miljoonia kappaleita ympäri maailman.

Suomentanut Jorma-Veikko Sappinen