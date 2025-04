Ennakkotiedote: Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunta kokoontuu tiistaina 8.4.2025

Ennakkotiedote: Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunta kokoontuu tiistaina 18.3.2025 14.3.2025 09:55:48 EET | Tiedote

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan seuraava kokous pidetään tiistaina 18. maaliskuuta klo 16.15. Kokouksen esityslista on julkaistu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan verkkosivuilla. Esityslistalla on muun muassa yhteenveto vuoden 2024 talousarvion toteutumisesta ja tilinpäätöksestä sekä toimialan vuoden 2024 toimintakertomus. Tilahankkeista esityslistalla on seuraavat tilat: päätös suomenkielisen päiväkodin perustamisesta Munkkiniemen peruspiiriin osoitteeseen Riihitie 9 lausunto Pitäjänmäkeen osoitteeseen Viinenkuja 6 toteutettavan peruskoulun ja päiväkodin perusparannuksen ja laajennuksen hankesuunnitelmasta lausunto Ressun peruskoulun perusparannuksen hankesuunnitelmasta osoitteessa Lapinlahdenkatu 10 lausunto Latokartanon peruskoulun lisätilan hankesuunnitelmasta osoitteessa Agronominkatu 22 lausunto Helsingin medialukion lisätilan hankesuunnitelmasta osoitteessa Moisiontie 3 Lautakunnan kokouksen päätöstiedote julkaistaan kokouksen päätyttyä toimialan verkkosivuilla.