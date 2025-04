Suomi on valokuidutettu ennätystahtia – Valokuitusella 50 % osuus markkinan kasvusta

Valokuituverkkoja on rakennettu Suomeen viime vuosina vauhdilla. Traficomin tuoreiden tilastojen mukaan valokuitusaatavuus kasvoi aikavälillä 10/2023–9/2024 jopa seitsemällä prosenttiyksiköllä. Valokuituun perustuvat tietoliikenneverkot kattoivat syyskuun 2024 lopussa 68 prosenttia Suomen kotitalouksista.

- Suomi kirii nyt eroa kiinni muihin Pohjoismaihin hurjaa vauhtia, koska myös suomalaiset ovat havahtuneet kotien luotettavien tietoliikenneyhteyksien tärkeyteen. Nykyään valokuitu onkin useimmille ensisijainen valinta kodin perusyhteydeksi. Tiedämme, että ne, jotka ovat ottaneet valokuidun käyttöönsä, eivät sitä enää halua vaihtaa muihin yhteyksiin, sanoo Valokuitusen toimitusjohtaja Heikki Kaunisto.

Valokuitusen verkko kasvanut Suomen suurimmaksi

Valokuitunen perustettiin vuonna 2020 ja on siitä lähtien rakentanut verkkoa systemaattisesti. Se kattaa jo noin 400 000 kotitaloutta eri puolilla Suomea ja on näin ollen Suomen suurin pientaloalueille rakennettu valokuituverkko. Valokuitunen on vauhdittanut valokuitusaatavuutta merkittävästi ja yrityksen osuus koko markkinan saatavuuden kasvusta on 50 prosenttia jo toista vuotta peräkkäin. Vuonna 2024 Valokuitunen siis rakensi uutta verkkoa enemmän kuin muut alan toimijat yhteensä.

- Vaikka valokuidun saatavuus oli Traficomin mukaan vielä alle 70 prosenttia viime vuoden syyskuussa, on todellisuudessa verkon rakentamisen investointipäätökset tehty ja toimijoiden rakentamishankkeet käynnissä jo yli 75 prosentin kattavuudelle. Tämän vuoden jälkeen isoimmissa taajamissa mahdollisuus hankkia valokuituyhteys kotiin alkaa olla enemmän sääntö kuin poikkeus. Kuluttajien ja yritysten kannalta tämä on erittäin hyvä asia, koska hyvän nettiyhteyden hankkiminen kiinteistöön on enää omasta päätöksestä kiinni, Kaunisto toteaa.

Kannattavaa kasvua jo viiden vuoden ajan

Valokuitusen tuoreet, vahvistetut tilinpäätöstiedot kertovat, että yhtiön liikevaihto on vuodessa kaksinkertaistunut 22,7 miljoonaan euroon, ja käyttökate kolminkertaistunut 14,6 miljoonaan euroon. Henkilöstöä vuoden 2024 lopussa yrityksessä oli 119. Vuoden 2024 aikana yhtiö investoi valokuituverkkoihin yhteensä yli 150 miljoonaa euroa. Lisäksi yhtiö työllisti Suomessa välillisesti merkittävän määrän verkkojen rakentamiseen ja liittymien myymiseen tarvittavaa työvoimaa.

- Valokuitusen talous on erittäin vankalla pohjalla, mikä takaa turvallisen ja luotettavan tulevaisuuden yhtiön nykyisille ja tuleville asiakkaille. Valokuitusen huomattava menestys markkinassa osoittaa yhtiömme avoimen verkkoratkaisun olevan kuluttajien ensisijainen valinta, ja että liittymien toimituskykymme on erinomaisella tasolla, Kaunisto summaa.