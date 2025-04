Lapsimessujen jännittävin osasto tulee Lohjalta

Lohja esillä Lapsimessuilla – koko perheen elämyksiä puoli tuntia Helsingistä!

Puolisen tuntia Helsingistä sijaitseva matkailukaupunkina nouseva Lohja on monen lapsiperheen unelmakohde. Järvikaupunki tarjoaa täydellisen yhdistelmän kaupungin täydeltä palveluita, rikasta kulttuuritarjontaa, polskimista niin upeilla rannoilla kuin kylpylän lämmössä, saariseikkailuita ja kalaretkiä sekä tietysti upeaa, järvikaupungille tyypillistä veden äärellä olevaa luontoa. Moni pääkaupunkiseudulla asuva perhe onkin jo löytänyt Lohjan upean tarjonnan, ja näistä osa on tehnyt Lohjasta myös itselleen pysyvän kodin.

Lapsiystävällinen kunta esittäytyy näyttävästi myös ensi viikonlopun Lapsimessuilla Helsingissä. Yksi messujen erikoisvieraista on lohjalaisille tuttu Rönnipeikko, joka asustelee syvällä maan alla Tytyri Elämyskaivoksessa aivan Lohjan keskustan kupeessa. – Rönnipeikko ilahduttaa perheen pienimpiä ja esiintyy nyt ensi kertaa Lapsimessuilla. Luvassa on iloisia peikkomaisia kohtaamisia ja pörröisiä halauksia.

Lohja, aivan Helsingin kupeessa, on yllättävänkin monipuolinen kulttuurikohde, jossa perheen pienimmille riittää seikkailuja niin luonnossa kuin rakennetussa ympäristössä. Yksi suosituimmista perhekohteista on 100 metriä maan alla sijaitseva Tytyri Elämyskaivos, joka tarjoaa jännittäviä elämyksiä koko perheelle. Lisäksi Lohjalta löytyy lukuisia uimarantoja, viihtyisiä leikkipuistoja ja monipuolisia kulttuurielämyksiä, jotka tekevät kaupungista ihanteellisen kohteen lapsiperheille.

Myös urheiluun on Lohjalla panostettu poikkeuksellisen paljon, ja puitteet palvelevat niin perheitä kuin huippu-urheilijoitakin. Yksi koko perheen suosikkikohteista on niin ikään Lapsimessuilla mukana oleva Lohja Spa, mutta Lohjalla on vesiurheilun ja hoitojen ohella mahdollisuus myös kokeilla hyvin erikoisia lajeja, joille suorituspaikkoja ei löydykään aivan joka kylästä. Tällaisia harjoitteluareenoita ovat esimerkiksi curlingradat, aivan uusi motoristen harjoitteiden harjoittelurata ja vaikkapa ratsastuksen upeat puitteet derbykenttineen. Myös golfin ystäville on tarjolla parasta mahdollista yhteistä aikaa perheen kesken, sillä upean St. Laurence Golfin kauniit radat ja aloittelijaystävälliset harjoittelualueet mahdollistavat koko perheen harrastamisen.

Viikonloppuna järjestettävät Lapsimessut ovat osa Lohjan matkailustrategiaa, ja tukevat jo alkuvuodesta toteutettuja lukuisten messutapahtumien sarjaa. Lohja on esittäytynyt jo mm. Kotimaan Matkamessuilla ja K50-messuilla sekä Turussa että Tampereella.

Lohjan osasto Lapsimessuilla kutsuu lapsiperheet tutustumaan kaupungin monipuoliseen tarjontaan. Tule tapaamaan Rönnipeikkoa, kuulemaan Lohjan parhaista perhekohteista ja suunnittelemaan seuraava retkesi tälle ainutlaatuiselle järvien ympäröimälle kaupungille!

Lapsimessut Helsingin Messukeskuksessa 11.–13.4.

Lohja Spa osasto 6D71 ja Tytyri Elämyskaivos osasto 6B70

Pe 11.4. kello 9–18

La 12.4. kello 9–18

Su 13.4. kello 9–17

Kuvat ja videot: https://lohja.emmi.fi/l/RNnCVtN8xt9j



Lisätietoja:

Jarkko Koskenmäki

matkailupäällikkö

Lohjan Kaupunki

0406867083

jarkko.koskenmaki@lohja.fi