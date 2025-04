Länsi-Uudenmaan musiikkiopiston soitinesittelytapahtumat

Lohjan kaupungin osallistuva budjetointi on edennyt äänestysvaiheeseen 31.3.2025 11:06:59 EEST | Tiedote

Lohjan kaupungin osallistuva budjetointi on edennyt äänestysvaiheeseen. Jokaisella lohjalaisella on nyt mahdollisuus vaikuttaa siihen, mihin 50 000 euron budjetti käytetään. Äänestysaika on 31.3.–21.4.2025.