Yrittäjägallup: Alv-korotus heikensi laajalti pk-yritysten myyntiä ja kannattavuutta

Vähiten alv-korotuksen seurauksena hintoja pystyttiin nostamaan asiantuntijapalveluissa (50 %) ja yksinyrittäjien yrityksissä (45 %).

Yleinen arvonlisäverokanta nousi 24 prosentista 25,5 prosenttiin syyskuussa 2024.

Tämä vähensi myyntiä joka neljännellä yrittäjällä. Myynti säilyi samana 60 prosentilla. Eniten laskevasta myynnistä raportoivat kaupan alan (35 %) ja Uudellamaalla pääkaupunkiseudun ulkopuolella toimivat (32 %). Vähiten myynnin laskua oli asiantuntijapalveluissa (14 %).

”Veronkorotus vaikutti laajalti varsinkin pieniin yrityksiin ja erityisesti kaupan alalla, jossa on jo muutenkin ollut vaikeaa. Korotus söi kasvua ja heikensi jo ennestään heikkoa kannattavuutta. Kaupan alalla joka neljäs yritys on huonossa taloudellisessa tilanteessa.”

Kannattavuus heikentyi alv-korotuksen vuoksi kolmanneksella (34 %). Samana kannattavuus pysyi valtaosalla (57 %). Eniten kannattavuus on heikentynyt kaupan alalla (48 %), Uudellamaalla pk-seudun ulkopuolella (40 %) ja naisyrittäjillä (37 %).

”Veronkorotus oli myös suhdannepoliittisesti huonosti ajoitettu. Ymmärrämme julkisen talouden tilan, mutta pitäisi myös ymmärtää, että verojen kiristyksillä on laajalti kielteisiä vaikutuksia”, Pentikäinen sanoo.

Yrittäjämäärät pudotuksessa

Yrittäjämäärät ovat laskeneet rajusti viime vuosina. Työnantajayrittäjien määrä on laskenut vuodesta 2021 22 prosenttia ja kaikkien yrittäjien määrä 12 prosenttia. Erityisen paljon on vähentynyt naisyrittäjien määrä. Heitä on yrittäjistä enää 31 prosenttia.

”Taustalla on useita tekijöitä, joista yksi on syksyllä tehty alv-korotus. Myös huono suhdanne, inflaatiopiikki, sote-alan ongelmat ja YEL-maksujen korotukset vaikuttavat kehitykseen.”

Yrittäjägallupin toteutti Verian Suomen Yrittäjien toimeksiannosta. Gallupiin vastasi 1 128 pk-yritysten edustajaa 12.–19.3.2025. Tulosten luottamusväli on 2,9 prosenttiyksikköä.

