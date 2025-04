Leo Niemelä S-Pankin tietoturvajohtajaksi

Leo Niemelä on pitkän linjan tietoturva- ja ICT-riskienhallinnan osaaja. Hän on työskennellyt riskienhallinnan ja tietoturvan parissa pitkään LähiTapiola-ryhmässä. Viimeisimmässä tehtävässään hän toimi kyber- ja yritysturvallisuusjohtajana.

Niemelä on palkittu alansa osaaja. Hänet on aiemmin valittu mm. Vuoden tietoturvapäälliköksi ja Vuoden Tivi-vaikuttajaksi. Lisäksi hänen työnsä on poikinut LähiTapiolalle myös Tietoturvan suunnannäyttäjä -tunnustuksen aktiivisesta ja positiivisesta tietoturvan esiintuomisesta.

S-Pankissa Niemelä tulee vastaamaan tietoturvastrategian johtamisesta, kehittämisestä ja toteuttamisesta. Hän raportoi tehtävässään S-Pankin teknologiasta ja kehittämisestä vastaavalle johtajalle (CTO) ja konsernin johtoryhmän jäsenelle Niko Mikkolalle.

”Meidän strateginen tavoitteemme on olla asiakkaidemme arjen paras kumppani. Osana tätä haluamme tarjota asiakkaillemme maailman luokan digitaalisia ratkaisuja ja palveluja, jotka helpottavat arjen pankkiasiointia. Näiden ratkaisujen on ilman muuta oltava myös turvallisia”, S-Pankin teknologiasta ja kehittämisestä vastaava johtaja Niko Mikkola sanoo.



”On valtavan hienoa, että saamme Niemelän kaltaisen kokeneen ja alan arvostetun ammattilaisen mukaan kehittämään jo hyvällä tasolla olevaa tietoturvaamme entistä paremmaksi”, Mikkola jatkaa.

Niemelä näkee, että tietoturva on kriittinen osa finanssialan luottamusta ja vastuullisuutta. Hän näkee tietoturvan riskienhallinnan lisäksi ennen kaikkea merkittävänä kilpailuetuna ja liiketoiminnan mahdollistajana. Asiakkaat odottavat pankilta paitsi turvallisuutta myös sujuvia ja innovatiivisia digitaalisia palveluita.

”Tietoturva on olennainen osa modernia liiketoiminnan johtamista, ja sen strateginen merkitys korostuu erityisesti finanssialalla. Vastuullinen tietoturvatyö edellyttää avointa ja ennakoivaa viestintää asiakkaille sekä sidosryhmille, jotta luottamus säilyy”, Leo Niemelä sanoo.

”Olen innoissani liittyessäni S-Pankkiin kehittämään entistä vahvempaa tietoturvaa asiakkaillemme ja varmistamaan, että pankki on edelläkävijä turvallisessa ja kestävässä digitaalisessa liiketoiminnassa”, Niemelä päättää.