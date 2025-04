Takaisinveto: Feta-kanasalaatin auringonkukansiemenissä salmonellariski

Ruokavirasto on ilmoittanut eri toimijoiden takaisinvedoista, joissa auringonkukansiemeniä tai niitä sisältäviä tuotteita on otettu pois myynnistä. Tuotteissa ainesosana käytettyjen auringonkukansiementen raaka-aine-erästä on todettu salmonellaa muualla EU:ssa. Lidl vetää takaisin eriä Chef Select feta-kanasalaattia, joissa on käytetty raaka-aineena samaa auringonkukansiemenien erää. Takaisinveto koskee salaatteja, joiden viimeinen käyttöpäivä on 4.4.–10.4.2025.