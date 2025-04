Ministeri Bergqvist pohjoismaisten ministerien kokouksessa: Somejätit leikkivät lastemme ja nuorten terveydellä!

– Teknologia tuo mukanaan monia mahdollisuuksia, mutta luo myös uusia vaaroja. Näemme, että tällä on voimakas ja usein kielteinen vaikutus lapsiin ja nuoriin. Haasteet ovat maailmanlaajuisia ja joskus varsin vaikeasti ratkaistavissa, minkä vuoksi on arvokasta tehdä yhteistyötä pohjoismaisten naapureidemme kanssa näissä kysymyksissä. Meillä on samanlaisia haasteita ja paljon opittavaa toisiltamme, Bergqvist sanoo.

Kokemusten jakaminen on keskeinen osa pohjoismaista yhteistyötä, jossa maat voivat hyötyä toistensa aloitteista ja ratkaisuista. Yksi esimerkki tästä on lasten ja nuorten ruutuaikaa koskevat kansalliset ohjeet, joita useat Pohjoismaat ovat viime vuosina laatineet. Suositusten laatiminen on käynnissä myös Suomessa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Opetushallituksen johdolla.

– Lisääntynyt ruutuaika on pois lasten ja nuorten muusta vapaa-ajasta, kuten harrastuksista ja liikunnasta. Arjen vähäisemmällä liikkumisella voi olla pitkällä aikavälillä vakavia vaikutuksia lasten ja nuorten terveyteen. Lisääntynyt ruutuaika vaikuttaa usein myös kielteisesti unituntien määrään aikana, jolloin nuoret itse asiassa tarvitsevat paljon unta. Kaikilla näillä tekijöillä on suuri vaikutus lasten ja nuorten hyvinvointiin, Bergqvist sanoo.

Nuorten digitaalisen hyvinvoinnin vahvistaminen edellyttää monitasoista toimintaa ja lisää vastuullisuutta niin sanotuilta ”somejätiltä”.

– Sosiaalisen median alustojen algoritmien on edistettävä lasten ja nuorten hyvinvointia sen sijaan, että niillä pyritään vain maksimoimaan käyttöaika ja tekemään sisällöstä mahdollisimman koukuttavaa. Tämä on jo mahdollista, mutta toistaiseksi näiden alustojen ylläpitäjät eivät ole kantaneet vastuutaan. Meidän on yhdessä muiden maiden kanssa asetettava sosiaaliselle medialle korkeammat ja tiukemmat vaatimukset. Tällä hetkellä ne leikkivät lastemme ja nuorten terveydellä, Bergqvist sanoo.

Digitaalinen kokous järjestettiin osana Suomen ja Ahvenanmaan puheenjohtajuuskautta Pohjoismaiden ministerineuvostossa. Pohjoismaiden nuorisokokoukseen osallistuivat Suomen lisäksi myös nuorisokysymyksistä vastaavat ministerit Ahvenanmaalta, Färsaarilta, Norjasta, Tanskasta ja Ruotsista.