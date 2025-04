YTN:n neuvottelusuma liikkeelle

– Toivottavasti myös muissa teollisuuden sekä palvelualojen neuvottelupöydissä syntyy teknologiateollisuuden sopimuksen myötä liikettä, YTN:n neuvottelupäällikkö ja varapuheenjohtaja Teemu Hankamäki sanoo.

YTN ja Teknologiateollisuuden työnantajat ry hyväksyivät torstai-iltana saavutetun neuvottelutuloksen tänään. Kun samaan päivään osui myös suunnittelu- ja konsulttialan neuvottelutuloksen syntyminen, Hankamäen mielestä toiveikkuudelle on katetta.

– Teknologiateollisuuden neuvottelu- ja suunnitteluprosessi oli turhankin haastava, eikä lakoiltakaan vältytty. Painostoimia tarvittiin. Ne olivat vahvin keino osoittaa, että myös ylemmät toimihenkilöt ansaitsevat sopimuksensa ja palkankorotuksensa, hän sanoo ja kiittää kaikkia lakkoihin osallistuneita.

Teknologiateollisuuden ylempien toimihenkilöiden uusi työehtosopimus on kolmivuotinen, joista viimeinen vuosi on niin sanottu optiovuosi. Sopimuskauden palkankorotukset ovat yhteensä 7,8 prosenttia, joista yleiskorotusten osuus on 5,0 prosenttia.

– Tärkeintä on, että jos palkoista ei paikallisesti muuta sovita, sopimus takaa viime kädessä kaikille tulevan yleiskorotuksen, joka taklaa inflaatiota ja tukee ylempien toimihenkilöiden ostovoiman kehittymistä. Myös sopimuksen tekstikysymyksissä neuvottelujärjestön asettamat tavoitteet toteutuivat vähintäänkin kohtuullisesti, Hankamäki sanoo.