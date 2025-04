Skanskalla rakennusalan tyytyväisimmät asiakkaat – uudisasunnon ostajat etsivät nyt vastinetta rahalle

”Skanskan tuloksella oltaisiin ylitetty toimialan keskitaso kaikkina tutkittuina vuosina, eikä samaan tasoon tai korkeammalle yltäneitä tuloksia ole mitattu kuin muutamia. Toimialan tulos EPSI:n asiakastyytyväisyysindeksillä oli nyt 76,4, kun nyrkkisääntönä asteikolla voidaan pitää 75 indeksipisteen tarkoittavan erittäin korkeaa tasoa”, kertoo EPSI Rating Suomen maajohtaja Heidi Laitinen.

”Olemme todella iloisia, että viime vuosien aikana tekemämme kehitystyö sekä tuotteessa että palvelulaadussa näkyy asiakkaillemme”, kertoo Skanska Kotien myynti- ja markkinointijohtaja Marja Kuosma.

Tyytyväisyys korkealla kaikissa keskeisissä mittareissa

Vuoden 2025 tutkimuksessa Skanska nousi rakennusalan kärkeen etenkin vahvan tuotelaadun siivittämänä. Tuotelaadussa Skanska saavutti jopa 4,3 indeksipisteen kasvun edellisvuodesta, nostaen kokonaistuotelaatutyytyväisyyden peräti 84,4 indeksipisteeseen ylittäen toimialan keskiarvon selvästi. Asiakkaat arvioivat laadun poikkeuksellisen korkeaksi myös asunnon varustetason ja käytettyjen materiaalien osalta.

”Skanskan tulokset olivat vahvat kaikilla keskeisillä mittareilla, ja myös kehittyneet entisestään. Erityisesti yhtiö erottui kuitenkin edukseen tuotelaadussa, puhutaan sitten suunnittelun laadusta tai rakentamisen laadusta”, Laitinen kertoo.

Tuotelaadun ohella asiakkaat arvostivat myös Skanskan rakentamisen laatua, kuten virheettömyyttä, aikataulussa pysymistä ja kosteudenhallinnan toteutusta. Skanska nousi myös tällä saralla toimialan kärkeen, nostaen vuoden takaista tulostaan 3,5 indeksipisteellä 86,7 kokonaispisteen huipputasoon.

Asiakkaat etsivät asuntomarkkinoilta nyt rahoilleen vastinetta

Vaikka uusien asuntojen kauppa on käynyt taantuman aikana takkuisasti, on asunnon hankkineiden asiakaskokemus silti säilynyt korkealla tasolla, tutkimuksessa todetaan.

“Vaikka uusien asuntojen kauppa käy totuttua hitaammin, ne, jotka ovat asuntoja ostaneet, arvostavat rakennusliikkeitä ja asuntoja päin vastoin enenevässä määrin”, Laitinen kertoo.

Trendin taustalla on erityisesti tutkimuksen rahalle saatavan vastineen -osa-alueen selkeä parantuminen: Toimialan vastineen indeksi nousi 2,2 indeksipisteellä 81 kokonaispisteeseen. Skanskan vastine rahalle -osa-alue nousi puolestaan kolmella indeksipisteellä 82,9 kokonaispisteeseen.

"Asiakkaiden odotukset rakennusyhtiöitä kohtaan ovat kasvaneet viime vuosina. Ihmiset haluavat nyt paitsi vastinetta rahalleen myös aktiivista ja proaktiivista yhteydenpitoa sekä että heistä pidetään huolta asunnon ostamisen kaikissa vaiheissa. Jatkamme eteenpäin katsovaa työtämme tälläkin saralla", Kuosma kertoo.

Skanskan asiakkaat ovat valveutuneita ympäristökysymyksissä

Kokonaisuudessaan vuoden 2025 valintakriteerit viestivät kuluttajien kiinnittävän entistä enemmän huomiota perusasioihin kuten asunnon hintaan ja käytännöllisyyteen. Skanskan asiakkaiden keskuudessa ympäristövastuullisuus nähdään kuitenkin entistä tärkeämpänä tekijänä asuntoa harkittaessa.

“Skanskan maine kestävän kaupunkirakentamisen edelläkävijänä perustuu pitkäjänteiselle ympäristötyöllemme. Tästä yksi konkreettinen osoitus on esimerkiksi se, että kaikille Skanska Kotien kohteille tavoitellaan Rakennustiedon ympäristöluokitusta. Tähän mennessä luokiteltuja kohteita on jo 19 kappaletta. On hienoa havaita, että uudisasuntoa ostettaessa myös ympäristövastuullisuusasiat nousevat yhdeksi kriteeriksi päätöksenteossa”, kertoo Kuosma.

Uudisasuntorakentamisen EPSI Rating -tutkimuksen toimialaindeksi kattaa julkiseen rankingiin osallistuvien yhtiöiden tulokset, joita tällä kertaa oli kolme sekä erillinen Muut-ryhmä. Tutkimuksessa haastateltiin asunnon ostaneita kuluttajia, jotka ovat vastaanottaneet ostamansa uuden asunnon vuonna 2024 sekä joidenkin yleisten kysymysten osalta muuta väestöä. Yhteensä haastateltiin noin 500 kuluttajaa. EPSI Rating on riippumaton ja voittoa tavoittelematon akateeminen organisaatio.