Suuren seikkailun leiriolosuhteet järkyttävät kilpailijaa: ”En tiedä, pystynkö olemaan tuolla!”

Suuressa seikkailussa 16 julkisuudesta tuttua henkilöä heittäytyvät armottomaan kilpailuun ja tavoittelevat 20 000 euron voittopottia. Kilpailijat jaetaan kahteen joukkueeseen, punaisiin ja keltaisiin. Punaisessa joukkueessa kilpailevat Rosanna Kulju, Antonio Flores, Tuuli Matinsalo, Paul Uotila, Teemu Packalén, Nelli Orell, Irina Isberg ja Arttu Laitinen. Keltaisessa joukkueessa kilpailevat Janne Ahonen, Jari Isometsä, Joanna Wallinheimo, Petra Gargano, Helena Pöllänen, Pike, Oku Luukkainen ja Sini Merikallio.

Aluksi joukkueen etu on tärkein asia, mutta myöhemmin kilpailu muuttuu yksilökilpailuksi. Pärjätäkseen Suuressa seikkailussa jokaisen kilpailijan on käytettävä taktista älykkyyttä. Kilpailijat tulevat huomaamaan, että kapteenin rooli on todella tavoittelemisen arvoinen asia, sillä nyt kapteeneilla on valtaa enemmän kuin ennen. Suuri seikkailu testaa kilpailijoita sekä henkisesti että fyysisesti. Lopulta yksi voittaa koko kilpailun ja nappaa 20 000 euron voittopotin.

Kilpailijoiden päästyä leireihinsä, kokee etenkin Pike melkoisen järkytyksen, sillä kilpailijoiden käytössä ei ole suihkuja. Leirin vieressä oleva rämeen pieni lampi on heidän ainoa peseytymismahdollisuutensa. Jari Isometsä käy tarkistamassa veden.

– Tuo on vähän tuollainen räme, mutta kai me tuossa uimme. Se on vähän siinä ja tässä, mutta kyllä minä ainakin ajattelin käydä. Ei se mikään erikoinen ole, mutta ei se nyt millään tavalla huonoa vettä ole, hän sanoo.

Oku Luukkainen huomaa Piken olevan järkyttynyt näkemästään ja kuulemastaan.

– Äijä on järkyttynyt, Oku sanoo Pikelle.

– Mitä hemm… Näitkö tuon? Kuka tuonne hyppää? Hyppäät tuonne, etkä tiedä kuka nappaa sinua jalasta kiinni, Pike päivittelee.

– Olen neljä viikkoa käymättä suihkussa, piste. Minulle on ihan sama, suuttuvatko nämä minulle, Pike jatkaa haastatteluvideossaan.

Peseytymismahdollisuuksien heikkouden lisäksi yleinen hälinä tuli Pikelle yllätyksenä.

– En tiedä, pystynkö olemaan tuolla. Siis olihan tuo ihan cool ja niin edespäin, mutta minulle se tulee ehkä olemaan vaikeaa. Olin odottanut vähän enemmän sellaista, että saisin olla rauhassa, yksin.

Suuri seikkailu Ruudussa ja Nelosella lauantaisin klo 19.30.

