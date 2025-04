Uusi Rinnekodit Merikajo tarjoaa koteja asunnottomille Oulussa

Oululaisten asunnottomien henkilöiden tilanne kohenee huhtikuussa, kun Rinnekodit avaa Oulun Puolivälinkankaalle uuden ympärivuorokautista palveluasumista tarjoavan Rinnekodit Merikajon. Merikajo toimii Asunto ensin -periaatteella ja tarjoaa kodin 15 asunnottomalle, päihteitä aktiivisesti käyttävälle henkilölle, joilla on mielenterveyshaasteita. Ensimmäinen asukas muutti yksikköön huhtikuun alussa.

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAn tuoreiden tilastojen mukaan asunnottomien määrä on valtakunnallisesti kääntynyt nousuun ensimmäisen kerran sitten vuoden 2012. Oulussa asunnottomuus pysyi viime vuonna ennallaan edellisvuoteen verrattuna. Kuitenkin esimerkiksi ulkona ja rappukäytävissä sekä ensisuojissa oleilevien asunnottomien määrä on lisääntynyt myös Oulun alueella.

”Hyvinvointialueen kanssa käymiemme keskustelujen perusteella tälle palvelulle on Oulussa selvä tilaus ja tarve. On hienoa, että voimme olla omalta osaltamme mukana ratkaisemassa alueen asunnottomien henkilöiden tilannetta”, toteaa Rinnekotien palvelujohtaja Hanna Ekman.

Tilapäisestä pysyvään asumiseen

Rinnekodeilla on pitkä kokemus vastaavista yksiköistä. Tarjoamme Asunto ensin -palveluja myös Helsingissä, Espoossa, Järvenpäässä ja Jyväskylässä.

Asunto ensin -periaate on kansainvälisestikin tarkasteltuna menestystarina, joka on Suomessa vähentänyt tehokkaasti asunnottomuutta. Malli pohjautuu ajatukseen siitä, että jokaisella on oikeus omaan kotiin.

”Asunto ensin -mallissa lähdetään siitä, että ensimmäinen ihmiselle tarjottava tuki on oma asunto. Asunto on ihmisoikeus ja perusta kuntoutumiselle. Keskeistä mallissa on asumisen pysyvyys ja palveluun kytkeytyvä muu yksilöllinen tuki”, kertoo Rinnekotien palvelualuejohtaja Taru Åkerfelt.

Uusi yksikkö toimii Metsolan Kartanossa, entisen Rinnekodit Metson tiloissa. Naapurustolle järjestettiin mahdollisuus tutustua yksikköön maaliskuun puolivälissä ja myös alueella toimivat yrittäjät, koulu ja päiväkoti on kontaktoitu. Seuraava naapurustotapaaminen järjestetään toukokuun alussa.

”Aktiivinen naapurustotyö on tärkeä osa toimintaamme. Järjestämme naapurustolle tilaisuuksia ja ylipäänsä työntekijämme ovat aktiivisesti läsnä naapurustossa, jotta meidät on helppo tavoittaa ja saamme mahdollisimman nopeasti tietoomme naapureidemme toiveet ja mahdolliset huolenaiheet”, Åkerfelt kertoo.

Alkuvaiheessa Merikajo tarjoaa palveluasumista henkilöille, jotka tarvitsevat ympärivuorokautista hoitoa ja tukea. Myöhemmin toiminta laajenee mahdollisesti myös tuettuun asumiseen, jolloin asumisen tuki tarjotaan asiakkaiden omiin vuokra- ja omistusasuntoihin.