Orpo Trumpin tulleista: ”EU:n täytyy nyt olla vahva ja yhtenäinen”

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin tällä viikoilla ilmoittamat korkeat tuontitullit voivat vaikuttaa välillisesti myös turvallisuuteen, ja siksi on Suomen etu, että Euroopan unioni on nyt vahva ja yhtenäinen, kokoomuksen puheenjohtaja ja pääministeri Petteri Orpo sanoi lauantaina Turussa.



”Trumpin avaus oli raju ja niin laaja, että siksi pörssit ovat reagoineet niin voimakkaasti. Itse uskon siihen, että tämä on hänen tapansa. Ensin lyödään pöytään todella rajut tavoitteet ja lopputulos on lopulta jotain muuta. Nyt Euroopan Unionin täytyy olla vahva ja yhtenäinen, se tuo meille turvallisuutta”, Orpo sanoi kokoomuksen järjestämässä Rauhassa & Valppaana -keskustelutilaisuudessa Radisson Blu Marina Palacessa.



”Ilman tervettä taloutta ei ole pohjaa turvallisuudelle”, Orpo kiteytti.



Tullit heijastuvat esimerkiksi kansainvälisiin tuotantoketjuihin, mikä voi vaikuttaa konkreettisesti esimerkiksi puolustusteollisuuden käyttämien metallien ja kriittisten komponenttien saatavuuteen.



Orpon mukaan eurooppalainen puolustusratkaisu on edelleen Nato, mutta Eurooppa on ottamassa nopeasti lisää vastuuta omasta puolustuksestaan, vahvistaen samalla Natoa.

Suomen kestävyyttä vahvistaa Orpon mukaan koulutus, sivistys ja halu ymmärtää, mitä ympärillä tapahtuu. Lisäksi hän pitää tärkeänä sitä, että kaikki eduskuntapuolueet ovat sitoutuneet demokratian pelisääntöihin.



Orpon mukaan sosiaalisen median negatiiviset ilmiöt, informaatiovaikuttaminen, hybridi-iskut infrastruktuuriin ja Ukrainan sota ovat asetteneet suomalaiset koetukselle.

"Täytyy todella nostaa hattua suomalaisille, kuinka vahva kestävyytemme on”, Orpo sanoi.



Hybridiosaamiskeskuksen johtaja Teija Tiilikainen toi esille, kuinka Ukrainan sodassa on kysymys laajemmasta maailman muutoksesta.



”Ukrainan sodan myötä Venäjä on tehnyt selväksi tavoitteensa. Tavoite ei ole ainoastaan pitää Ukraina poissa Natosta tai Nato poissa Ukrainasta, vaan tavoitteena on maailmanjärjestys, joka on Venäjälle suosiollisempi”, Tiilikainen sanoi.



Hänen mukaansa Venäjä tavoittelee suurvaltavetoista maailmaa, jossa isoilla on enemmän oikeuksia kuin pienillä - ja isoilla on myös oikeus etupiireihin.



”Venäjä hakee tällaista maailmanjärjestystä. Se on paljastanut korttinsa sodan myötä. Vaikka sota loppuu, tavoitteenasettelu jää. On pitkä matka keskinäiseen luottamukseen”, Tiilikainen arvioi.



Ulkoministeriön teknologiasuurlähettiläs Stefan Lindström toi esille, että teknologiasta on tullut yksi globaalin politiikan tärkeimmistä vallankäytön välineistä. Sosiaalinen media, isot infrahankkeet, datan nopeasti moninkertaistuva määrä ja tekoälyn kehitys voivat olla osa vaikuttamista, joka pahimmillaan johtaa esimerkiksi mielipiteiden manipulointiin.



”Sosiaalinen media luo vastakkainasettelua, joka puolestaan luo pelkoa. Pelko on se tila, jossa ihminen on helpoiten käytettävissä hyväksi. Tähän hyökkäävät ne, jotka haluavat maninpuloida”, Lindström sanoo.



”Seurava neljännesvuosisata näyttää, tuleeko isoin taistelu olemaan USA:n ja Kiinan välinen vai kansallisvaltioiden ja teknologiayritysten välinen taistelu vaikutusvallasta.”



Turun Rauhassa & Valppaana oli osa kokoomuksen turvallisuuskeskusteluiden sarjaa Lisäksi kokoomuksen kansanedustajat järjestävät omia keskustelutilaisuuksiaan eri puolilla Suomea.