SDP:n pormestariehdokas Eveliina Heinäluoma: Maisan vastausruuhkat selvitettävä – helsinkiläisten saatava yhteys terveydenhuoltoon ajoissa

– Jos terveyspalveluihin ei saa yhteyttä, vaarantuu ihmisten hoito ja luottamus koko järjestelmään, Heinäluoma painottaa.

Viiveet ovat pahimmillaan venyneet kuukausiksi, erityisesti Kalasataman, Munkkiniemen ja Haagan terveysasemilla.

– On hyvä, että korjaavia toimia on tehty. Nyt on varmistettava, että kaupunkilaiset saavat ajoissa yhteyden terveydenhuollon ammattilaisiin. On todella valitettavaa, että Maisan ruuhka on päässyt jatkumaan näin pitkään. Olisi hyvä kuulla, ovatko Maisan ongelmat olleet sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen apulaispormestari Daniel Sazonovin tiedossa?

Heinäluoma toteaa, että vaikka Helsinki ei heikennä hoitoonpääsyä hallituksen säätämään kolmeen kuukauteen vaan 14 päivään hoitajakäyntien ja 30 päivään lääkärikäyntien osalta, ei silti voi olla niin, että pelkkä yhteyden saaminen terveyspalveluihin viivästyy päivillä siksi, ettei kukaan ennätä vastata asiakkaalle.

– Jokaisella on oikeus ajantasaiseen ja luotettavaan hoitoon – myös silloin, kun se hoituu digitaalisesti. Tärkeintä on, että tilanne saadaan korjattua.