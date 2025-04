Kokoomuksen Sofia Vikman: Suvivirsi on osa suomalaista kulttuuriperintöä - saa laulaa kouluissa

Opetushallituksen johtokunta totesi kokouksessaan torstaina 3.4., että Suvivirren voi edelleen laulaa kouluissa ja että kirkkotilan tai muun uskonnollisen tilan käyttö koulun juhlien pitopaikkana on hyvällä harkinnalla sallittua. Uskonnollisen tilaisuuden kuten joulukirkon voi järjestää kirkkotilassa.

Opetushallitus ei ole muuttanut aiempaa koulun juhlia ja uskonnollisia tilaisuuksia koskevaa ohjeistustaan, mutta johtokunta on todennut tarpeen hälventää väärinkäsityksiä ja halunnut selkiyttää ohjeiden viestintää.

”Olemme keskustelleet tarpeesta taustoittaa ja viestinnällisesti selkiyttää ohjeita juhlien ja uskonnollisten tilaisuuksien järjestämisestä. Opetushallitus selkiyttää viestintää verkkosivuilleen,” sanoo Vikman.

”Painotan sitä, että koululaitoksen tärkeä sivistyksellinen tehtävä, kulttuuriperinnön siirtäminen nuoremmille sukupolville, on selkeästi mahdollista. Suvivirren esittäminen koulujen kevätjuhlissa ei loukkaa uskonnonvapautta vaan on osa suomalaista kulttuuriperintöä. Suvivirsi on kappale, joka useimmille meistä tarkoittaa ennen muuta koululaisten kesäloman alkamista. Se kuuluu suomalaiseen kouluun ja kevätjuhlaan,” sanoo Vikman.

Vikman muistuttaa, että Suomessa perustuslain tulkinta kuuluu viime kädessä perustuslakivaliokunnalle.

”Perustuslakivaliokunnassa on katsottu, ettei yhden virren veisaaminen tee tilaisuudesta tunnustuksellista uskonnon harjoittamista. Koulun perinteisiin juhliin voi sisältyä muitakin vastaavia sinänsä uskonnollista alkuperää olevia traditioita,” sanoo Vikman.

Vikman huomauttaa, että Suvivirttä, uskontovaikutteista taidetta, Messias-oratoriota tai Mestaripiirrosta ei pidä siivota pois kulttuurihistoriasta, jotta joku ei altistuisi niille.

”Oman kulttuurin tunteminen sekä ymmärtäminen auttaa - ja on jopa välttämätöntä, myös muiden kulttuurien ymmärtämisessä. Perinteiden säilyttäminen ja siirtäminen on osa päiväkotien ja koulujen toimintaa", sanoo Vikman.