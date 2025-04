Leningrad Cowboys tekee paluun – uutena taustakuoronaan Harlem Angels – kiertue saapuu myös Turun Logomoon 15.11.2025!

Maaliskuun lopulla juhlittava Harmaa Rinne on jo rikkonut kävijäennätyksensä – Rukan Hiihtostadionille odotetaan lähes kaksinkertainen määrä yleisöä viime vuoteen nähden 11.3.2025 10:20:27 EET | Tiedote

Rukalla 28.–29.3. juhlittava Suomen suurin after ski on talven 2025 menestynein talvitapahtuma. Lipunmyynti on käynyt alusta asti tulikuumana ja kaikki VIP-liput sekä osa virallisista jatkoista ovat myyneet loppuun jo ennakkoon. Rukan Hiihtostadionille sekä Rukan kylän etko- ja jatkobileisiin odotetaan ennätyksellisen suuri määrä yleisöä ympäri Suomen.