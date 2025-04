DIAS nopeuttaa omistusoikeuden rekisteröintiä – hakemukset ratkaistaan jopa 5 päivässä

Kevät on yhtiökokousten vilkkainta aikaa. Taloyhtiöissä päätetään tulevista remonteista, taloudesta ja arjen parannuksista. Yhtiökokous on tärkeä vaikuttamisen paikka jokaiselle osakkaalle.

Entä jos hiljattain asuntokaupan tehnyt uusi osakas ei pääsekään mukaan päättämään? Tämä on ollut todellisuutta monelle viime vuoden aikana.

Yhtiökokouskutsut edellyttävät omistusoikeuden rekisteröintiä

Omistusoikeuden rekisteröinti Maanmittauslaitoksella on ollut ruuhkautunut pitkään, ja käsittelyajat ovat saattaneet venyä useisiin kuukausiin. Ongelmaksi voi muodostua tilanne, jossa uusi omistaja on hiljattain hankkinut asunnon ja omistusoikeuden rekisteröinti on vielä kesken, eikä omistusta siten näy huoneistotietojärjestelmässä yhtiökokouksen koollekutsun aikaan. Tällöin uusi omistaja ei saa kutsua eikä hänellä ole oikeutta osallistua yhtiökokoukseen.

Tämä aiheuttaa harmia niin ostajalle kuin taloyhtiölle, koska asunnon uusi omistaja ei pääse vaikuttamaan uuden kotinsa asioihin. Tilanne voidaan ratkaista valtakirjalla, mutta sen pyytäminen myyjältä voi helposti unohtua asuntokaupan kiireiden keskellä.

DIAS nopeuttaa omistuksen rekisteröintiä

Tammikuun puolivälistä alkaen DIAS on toimittanut omistuksen ja panttauksen rekisteröintihakemukset Maanmittauslaitokselle uuden rajapinnan kautta sähköistyvän osakekirjan kaupoissa. Tämä automatisoitu tiedonsiirto vähentää manuaalista työtä pankeissa ja nopeuttaa omistuksen rekisteröintiä merkittävästi.

Rajapinnan kautta toimitettujen hakemusten käsittelyaika on Maanmittauslaitoksen mukaan noin 5–9 päivää. Ilman rajapintaa toimitetut hakemukset käsitellään neljän kuukauden kuluessa.

Rajapintojen kautta ratkaisut voisivat olla jopa nopeampia, mutta paperinen osakekirja täytyy edelleen toimittaa postitse Maanmittauslaitokselle mitätöitäväksi, mikä viivästyttää käsittelyä postinkulun verran. Sähköisten omistajamerkintöjen yleistyessä tämäkin vaihe jää pian pois – ja koko rekisteröinti nopeutuu entisestään.

Tulevaisuudessa vielä nopeammin – ja enemmän

MML:n rajapinnan hyödyntäminen on osa DIASin kehitystyötä kuluvan vuoden aikana. Seuraavaksi nopeammat rekisteröinnit tuodaan sähköisen asunto-osakkeen kauppoihin, joissa paperinen osakekirja ei enää hidasta prosessia.