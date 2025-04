Sibelius-Akatemian ensimmäinen oopperavierailu Tampere-talossa – Telemannin harvinaisuus Suomen ensiesityksenä

Georg Philipp Telemannin Orpheus (Die wunderbare Beständigkeit der Liebe) on vuonna 1726 sävelletty monikerroksinen barokkiooppera, joka ehti olla unohduksissa yli 250 vuotta ennen löytymistään uudelleen 1970-luvulla. Nyt tämä harvinaisuus herätetään eloon ensimmäistä kertaa Suomessa, kun Taideyliopiston Sibelius-Akatemian oopperakoulutus esittää teoksen Helsingissä ja Tampereella.

Tuttu antiikin taru Orpheuksen ja Eurydiken tarinasta saa uuden sävyn, kun heidän rinnalleen nousee intohimoa ja valtaa janoava kuningatar Orasia. Säveltäjän itsensä kokoama libretto sisältää runsaasti lainauksia aikakauden muista oopperoista – kaikki alkuperäiskielillään. Saksankieliset resitatiivit yhdistävät toisiinsa aarioita, duettoja ja kuoro-osuuksia, joiden tekstit vaihtuvat saksasta ranskaan ja edelleen italiaan.

Teoksen ohjaa kansainvälisesti tunnetuin oopperaohjaajamme Vilppu Kiljunen, joka on tamperelaiselle oopperayleisölle tuttu mm. Tannhäuserin ja Nabuccon menestyksekkäistä ohjauksista Tampere-taloon. Musiikinjohdosta vastaa oopperakoulutuksen professori Markus Lehtinen, jolla on 40 vuoden kansainvälinen ura ooppera-, baletti- ja konserttikapellimestarina. Lavastuksen suunnittelee Sampo Pyhälä, valot Anton Kulagin, puvut Pia Lasonen ja maskeerauksen Tuija Luukkainen.

”Orpheuksen myyttistä hahmoa on yritetty tulkita kautta aikojen. Oliko hän Jumalia uhmaava onnenonkija, ylivertainen laulaja, itseään täynnä oleva seikkailija, vai jotain muuta? Onko Orpheuksen kohtalo myös monen meidän kohtalomme – seuraamme intohimoamme, mutta lopulta epäröimme ja käännämme katseemme taaksepäin? Orpheuksessa on jotain puhdasta ja tuttua, ja siksi hänet on kuvattava näyttämöllä puhtain ja kirkkain vedoin”, kuvailee ohjaaja Vilppu Kiljunen.

Sibelius-Akatemian oopperakoulutus on intensiivinen 2,5-vuotinen musiikin maisteriohjelma, jossa opiskelijat pääsevät tutustumaan syvällisesti oopperaroolin valmistamiseen. Oopperakoulutuksen produktiot toteutetaan yhteistyössä kotimaisten ja ulkomaisten oopperan ja näyttämötaiteen ammattilaisten kanssa. Viime vuosina vanhan musiikin oopperat ovat olleet erityisen suosittuja, ja barokin suosio on noussut entisestään.

”Sibelius-Akatemian oopperakoulutuksen opiskelijat esiintyvät maisteriopintojensa aikana neljässä täysimittaisessa orkesterisäestyksellisessä produktiossa ja yhdessä pianistin kanssa toteutettavassa dramatisoidussa oopperaprojektissa. Meille on suuri ilo tuoda oopperakoulutus ensimmäiselle Tampereen vierailulle mukanamme Telemannin oopperaharvinaisuus. Tämä teos tarjoaa uusia ja ennakkoluulottomia mahdollisuuksia tulkita musiikkia ja draamaa sekä vapauttaa esittäjät vääränlaisesta vahvan perinteen kunnioittamisesta. Esiintyminen Tampere-talon Ison salin lavalla tarjoaa ainutlaatuisen kokemuksen opiskelijoillemme”, kertoo professori Markus Lehtinen.

Ke 8.10.2025 klo 18

Telemann: Orpheus

Sibelius-Akatemian ooppera

Iso sali, Tampere-talo

Liput 45 €, eläkeläiset 30 €, lapset (16-v. asti) ja opiskelijat 15 €

Liput ovat nyt myynnissä Tampere-talon ja Lippu.fin lipunmyyntikanavissa.

Esitys kestää n. 2 tuntia 30 minuuttia sisältäen yhden väliajan.

Teos tekstitetään suomeksi. Oopperaa suositellaan yli 12-vuotiaille.

Tuotanto: Sibelius-Akatemian ooppera ja Tampereen Ooppera

Jane ja Aatos Erkon säätiö on tukenut Tampere-talon ooppera- ja kamarimusiikkitoiminnan kehittämistä vuosina 2024–2025.

Taiteellinen työryhmä:

Vilppu Kiljunen, ohjaus

Markus Lehtinen, musiikinjohto

Marianna Metsälampi, ohjaajan assistentti

Sampo Pyhälä, lavastussuunnittelu

Anton Kulagin, valosuunnittelu

Pia Lasonen, pukusuunnittelu

Tuija Luukkainen, maskeeraussuunnittelu

Lavalla:

Sibelius-Akatemian oopperakoulutuksen laulajat

Sibelius-Akatemian oopperaorkesteri, konserttimestari Minna Kangas

Sibelius-Akatemian oopperakuoro

Lisätiedot

Suvi Leinonen

Taiteellinen johtaja

Tampere-talo Oy

Puh. +358 3 243 4031

suvi.leinonen@tampere-talo.fi

Joonas Mikkilä

Tuottaja

Taideyliopiston Sibelius-Akatemia

Puh. +358 50 523 9270

joonas.mikkila@uniarts.fi