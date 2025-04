SDP:n Aki Lindén: Kokoomuksen vaalilupaus omalääkärijärjestelmästä on suuri huijaus

Kokoomus on käynnistänyt rahakkaan vaalimainonnan. Eräs näkyvä vaalilupaus on omalääkärijärjestelmä. Sillä on väestön keskuudessa laaja kannatus. Kokoomus kuitenkin leikkaa rahoitusta, joka olisi aivan välttämätön omalääkärijärjestelmän toteuttamiseksi. Kyseessä on siis katteeton lupaus tai suoranainen huijaus.

Omalääkärijärjestelmä toimi maamme terveyskeskuksissa vuosina 1990–2010. Se alkoi Porin terveyskeskuksesta ja laajeni asteittain koko maahan. Kokemukset olivat erinomaiset. Potilaat pääsivät nopeasti omalle lääkärille. Tyytyväisyys julkisiin terveyspalveluihin oli korkealla. Järjestelmä alkoi hiipua vuoden 2009 finanssikriisin jälkeen, kun kuntien rahoitusta leikattiin ja kunnat itse eivät panostaneet siihen riittävästi. Koronapandemia oli ”maanjäristys”, jonka aikana järjestelmän korjaaminen ei onnistunut.

Kuntavaaleissa 2021 SDP asetti tavoitteeksi omalääkärijärjestelmän. Terveyspalvelut kuuluivat kunnille vuoden 2022 loppuun asti. Turussa omalääkärimalli oli pormestariehdokas ykköstavoitteeni SDP:n pormestariehdokkaana. SDP:n hyvän vaalituloksen myötä se kirjattiin myös Turun pormestariohjelmaan. Enemmistöaseman säilyttänyt Kokoomus kuitenkin jarrutti asian toteuttamista eikä sitä ehditty toteuttaa ennen vuotta 2023.

Vuonna 2022 omalääkärijärjestelmän valtakunnallinen kehittäminen käynnistettiin uudelleen Sosiaali- ja terveysministeriössä. Asiantuntijat laativat professori Juha Auvisen johdolla selvityksen Omalääkäri 2.0. Syksyllä 2022 eduskunta hyväksyi Marinin hallituksen ohjelmaan sisältyneen tiukan lain hoitoon pääsystä terveyskeskuksissa ja lisäsi 127 miljoonaa euroa terveyskeskuksille sen toteuttamiseen. Samalla eduskunta päätti omalääkärijärjestelmän toteuttamisesta.

Uusi oikeistohallitus kirjasi asian vaisulla muotoilulla hallitusohjelmaansa, mutta mitään konkreettista ei tapahtunut. Samalla Orpon hallitus leikkasi terveyskeskuksilta juuri saman summan, jonka Marinin hallitus oli niille myöntänyt hoitoon pääsyn parantamiseksi ja omalääkärimallin toteuttamiseksi.

Alkusyksyllä 2023 omalääkärijärjestelmä sai laajaa myönteistä julkisuutta tiedotusvälineissä. Oulussa oli saatu mallista hyviä kokemuksia. Professori Juha Auvinen kertoi televisiossa, että järjestelmän voisi pystyttää koko maahan noin 160 miljoonan euron lisärahoituksella. Se olisi 0,5 prosenttia hyvinvointialueiden 31 miljardin euron yhteenlasketuista toimintakuluista. Poliittisissa puolueissa syntyi säpinää. Vaaleihin oli aikaa puoli vuotta. Kannattajia ilmaantui. Hallitus tiedotti ryhtyvänsä valmistelemaan asiaa. Hyvin hiljaista ja hidasta se on ollut. Lisärahoitusta ei ole luvassa. Päinvastoin: lisäleikkauksia suunnitellaan. Tällä tavalla omalääkärijärjestelmä ei laajene. Onneksi eräät hyvinvointialueet ovat olleet asiassa omatoimisesti aktiivisia.

On hyvä, että puolueet kannattavat omalääkärijärjestelmää. Todellista siirtymää sellaiseen ei kuitenkaan voida toteuttaa, ellei rahoitusta lisätä. Siksi Kokoomuksen vaalilupaus on vailla katetta. Se on puhtaasti äänestäjien kosiskelua hyväksi tiedetyn ja koetun asian avulla.

SDP tukee voimakkaasti omalääkäri- ja omahoitajamallin toteuttamista. SDP vaatii 150 miljoonan euron lisärahoitusta hyvinvointialueille asian toteuttamiseksi. Ilman konkreettisia panostuksia palvelut eivät parane.