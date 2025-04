HUS tavoittelee tuottavuuden parannusta

Yhtymähallitus käsitteli 7.4. kokouksessaan tuottavuuden parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä. Tähän asti HUS on sopeuttanut talouttaan vahvalla kustannustenhallinnalla.

Yhtymähallitus esittää yhtymäkokoukselle, että vuodesta 2026 alkaen HUSin taloussuunnittelu toteutetaan tulosaluetasoisena, ja käyttösuunnitelmat esitetään vastaavasti yhtymähallitukselle tulosaluekohtaisina. Tavoitteena on, että tulosalueet voivat jatkossa johtaa ja ohjata tuotantoa ja taloutta joustavammin vuosittaisen talousraamin sisällä. Tämä mahdollistaa esimerkiksi nopeamman reagoinnin palvelutarpeen muutoksiin. Myös konsernipalvelujen roolia ja vastuita selkiytetään ja vahvistetaan. Konsernipalveluiden tehtävänä on varmistaa HUSin toiminnan yhdenmukaisuus ja tuottaa yhtymän kaikki tukipalvelut.

”Raamitalous edellyttää HUSin toiminnan tehostamista. Jatkuvien säästöjen sijaan meidän pitää pystyä uudistamaan toimintaa niin, että nykyiset resurssit käytetään parhaalla mahdollisella tavalla”, tiivistää yhtymähallituksen puheenjohtaja Risto Rautava.

”Yhtymähallituksessa käsitellyt muutokset ovat ensimmäinen osa laajaa toimenpidekokonaisuutta, joka tähtää merkittävään tuottavuuden kasvuun”, kertoo toimitusjohtaja Matti Bergendahl.

Hoitojonot pienentyneet edelleen alkuvuodesta

HUSin yhtymähallitus käsitteli myös tammi–helmikuun toimintaa ja taloutta.

Vuonna 2024 alkanut positiivinen kehitys hoitoonpääsyssä jatkui alkuvuonna. Pitkään eli yli 180 vuorokautta hoitoa odottaneiden määrä oli helmikuun lopussa 5 386, mikä on 225 vähemmän kuin tammikuun lopussa.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira on määrännyt HUSin ja neljätoista hyvinvointialuetta saattamaan kiireettömään erikoissairaanhoitoon pääsyn lainmukaiseksi viimeistään 31.3.2025. HUS on käynnistänyt Valviralle tehtävän selvityksen valmistelun.

Kokouksen päätökset julkaistaan pöytäkirjan tarkistamisen jälkeen hus.fi:ssä.

Yhtymähallituksen seuraava kokous pidetään 12.5.2025. Yhtymäkokous kokoontuu 18.6.2025.

Yhtymähallitus johtaa HUSin toimintaa, hallintoa ja taloutta. Yhtymähallituksessa on 17 jäsentä, joista kaksi on Helsingin yliopiston edustajia. Yhtymähallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa. Yhtymäkokous on HUSin ylintä päätösvaltaa käyttävä elin. Yhtymäkokous hyväksyy HUSin talousarvion, tilinpäätöksen ja strategian. Sen jäseniä ovat Uudenmaan hyvinvointialueiden ja Helsingin kaupungin nimeämät viisi yhtymäkokousedustajaa. Yhtymäkokous kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa.

