Oulunkylään suunnitellaan uutta stadionia

Helsingin kaupunki suunnittelee Oulunkylän liikuntapuistoon uutta stadionia muun muassa jalkapallon ja muiden tapahtumien käyttöön. Kaupungin liikuntapalvelut ovat arvioineet, että Helsinkiin tarvitaan lähivuosina yksi uusi jalkapallostadion Töölön jalkapallostadionin lisäksi.

– Stadionin tarve on tunnistettu ja on hyvä että edellytykset sijoittaa se Oulunkylään tutkitaan perusteellisesti. Samalla on kuitenkin varmistettava myös liikuntapuiston muiden liikuntaolosuhteiden kehittämismahdollisuudet tulevina vuosina, toteaa liikuntapaikkapäällikkö Petteri Huurre.

Samalla suunnitelmassa kehitetään puiston urheilukenttiä, jotta paikallisten jalkapalloseurojen kilpailu- ja harrastustoiminta, koululiikunta ja asukkaiden kuntoilu ja liikunta alueella olisi edelleen mahdollista. Lisäksi kaupunki selvittää, onko Hirsipadontien varteen ja risteysalueelle Raide-Jokerin välittömään läheisyyteen mahdollista rakentaa asuintaloja.

– Oulunkylän liikuntapuisto on yksi Helsingin monipuolisimpia liikuntapaikkoja, jonne tullaan ympäri kaupunkia. Kaupungin tavoitteena on kehittää liikuntapuistoa entistä toimivammaksi, jotta se palvelee jatkossakin laajasti eri käyttäjäryhmiä sekä kytkeytyy osaksi Raide-Jokerin varren viihtyisää, tiivistä ja elävää katuympäristöä, kertoo arkkitehti Outi Ruski Helsingin kaupungilta.

Nyt käynnistyvän kaavoituksen aikana kaupunki laatii tarvittavat suunnitelmat ja selvitykset siitä, minkä kokoluokan stadion ja kuinka paljon asumista suunnittelualueelle on tarkoituksenmukaista sijoittaa. Kaavoituksen aikana myös päätetään, toteutetaanko stadion kaupungin omana hankkeena vai yksityisenä hankkeena kaavaluonnoksen pohjalta järjestettävän kilpailun kautta.

Kaavamuutoksen lähtötiedoksi selvitetään alueen luontoarvoja ja liito-oravalle merkityksellisen puuston sijainti. Suunnittelussa arvioidaan myös suurten tapahtumien järjestämisen vaikutuksia liikuntapuiston käyttöön ja naapurustoon. Liikuntapuiston, stadionin ja asumisen vaatimat pysäköinti- ja huoltoratkaisut tutkitaan kokonaisuutena ja suunnittelualueelle laaditaan liikennesuunnitelma.

Keskustelutilaisuus kaavamuutoksesta Oulunkylän yhteiskoululla 23. huhtikuuta

Hankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voi tutustua 7.–29.4.2025 kaupungin verkkosivuilla osoitteessa hel.fi/suunnitelmat.

Kaupunkilaiset ovat tervetulleita keskustelemaan kaavamuutoksesta asukastilaisuuteen, joka järjestetään keskiviikkona 23.4.2025 klo 17.00–19.00 Oulunkylän yhteiskoululla, osoitteessa Siltavoudintie 24. Tilaisuudessa esitellään suunnittelun lähtökohtia ja tavoitteita, minkä jälkeen asukkaat voivat keskustella asiantuntijoiden kanssa karttojen äärellä ja kertoa ajatuksiaan urheilupuiston kehittämisestä.

Kaavaluonnosvaiheen aineisto on nähtävillä arviolta loppuvuonna 2025, jolloin suunnitelmista voi jälleen antaa palautetta. Tämän jälkeen kaavaluonnos esitellään kaupunkiympäristölautakunnalle.

Oulunkylän liikuntapuisto on koti monelle lajille

Oulunkylän liikuntapuisto on monipuolisuutensa ja hyvän saavutettavuutensa vuoksi Helsingin keskeisimpiä liikuntapuistoja. Liikuntapuistossa sijaitsee muun muassa tekojäärata ja harjoitusjäähalli sekä niitä palveleva huoltorakennus, curlinghalli, yleisurheilukenttä, täysimittainen jalkapallokenttä sekä jalkapalloa palveleva harjoituskenttä. Puiston pohjoisosassa on leikki- ja kuntoilualueet.

Liikuntapuistossa sijaitsevan vuonna 1977 valmistuneen tekojääkentän ja viereisen jäähallin kylmätekniikan uusiminen on parhaillaan käynnissä. Samalla remontoidaan tekojääkentän viereinen huoltorakennus. Kunnostus lisää jäähallin käyttöikää 6–8 vuodella. Jäähalli vaatii mittavan peruskorjauksen, ehkä jopa purun noin 8–10 vuoden sisällä.

Alueen keskelle sijoittuva jalkapallokenttä sekä katsomoalue on vuokrattu Oulunkylän Tekonurmi Oy:lle, jonka omistaa Gnistan. Jalkapalloseura IF Gnistanin edustusjoukkueiden ja muiden jäsenten ohella kenttää käyttävät läheisten koulujen oppilaat sekä alueen asukkaat. Jalkapallokentän länsireunaan sijoittunut pääkatsomo tuhoutui tulipalossa kesällä 2024 ja alueella on parhaillaan käynnissä uuden tilapäisen katsomon rakentaminen.