Naantalin Musiikkijuhlien legendaarinen puistokonsertti palaa Kultarantaan juhlaohjelmalla

Naantalin Musiikkijuhlat on perustamisestaan 1980 lähtien konsertoinut tasavallan presidentin kesäasunnon puistossa Kultarannassa. Kultaranta puutarhoineen on remontoitu ja aukeaa tänä kesänä yleisölle. Nyt on myös Musiikkijuhlien aika palata Kultarantaan. Perjantaina 6.6. klo 16.00 konserttilavalle nousee legendaarinen, 100 vuotta täyttävä tanssiorkesteri Dallapé maamme eturivin artisteineen solistinaan Juha Hostikka.

”Dallapé on suomalaisen popmusiikin ikijättiläinen ja suorastaan kevyen musiikin kansallisorkesteri. Meille kaikille orkesterissa oleville on suuri ilo ja kunnia, että saamme jatkaa Dallapén perinnettä ja esiintyä nimenomaan nyt juhlavuonna ensimmäistä kertaa Kultarannassa. Dallapén kesään kuuluu erilaisia keikkoja ympäri Suomea, mutta kyllä tämä on sellainen aloitus suvelle, että sen muistaa vielä kiikkustuolissakin!”, kertoo Juha Hostikka.

Vuonna 1925 perustettu Dallapé on Suomen merkittävin ja Euroopan vanhin koko ajan toiminnassa ollut viihdeorkesteri. Dallapé on tehnyt lukemattomasta määrästä suomalaisten lauluntekijöiden kappaleita ikivihreitä ja tuonut kansainväliset omien aikojensa huippuhitit kotimaisen yleisön kuultaviksi. Suomalaisen orkesteriviihteen suurnimet Bruno Laakosta Georg Malmsténiin ja Kauko Käyhköstä Rauno Lehtiseen ovat olleet Dallapén kantavia voimia, puhumattakaan Olavi Virrasta, joka toimi orkesterin kitaristina ja laulusolistina.

Vuonna 2010 orkesterin johtoon ja laulusolistiksi astui laulua Sibelius-Akatemiassa ja saksofonin soittoa Oulunkylän Pop/Jazz-opistossa opiskellut Juha Hostikka, joka on palauttanut Dallapé-orkesterin sen 1930-luvun loistoon.

Huolella tehdyt viihdeorkesterisovitukset ja svengaava soitto kuuluvat edelleen Dallapén tavaramerkkeihin. Huippuunsa viritetty 11-henkinen orkesteri tarjoilee rakastettuja iskelmäsävelmiä orkesterin koko taipaleen varrelta. Luvassa on taatusti ikimuistoinen konsertti svengaavan ja nostalgisen musiikin parissa!

Kultarannan puistokonsertin ohjelmistossa kuullaan ikivihreitä suosikkeja, kuten ”Muistan sua Elaine”, ”Äänisen aallot”, ”Angelique” sekä ”Jälleen”, paljastaa Dallapé.

Tasavallan presidentit Urho Kaleva Kekkosesta alkaen ovat toimineet tänä vuonna 45 vuotta täyttävän Musiikkijuhlan suojelijoina. Tasavallan presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Suzanne Innes-Stubb isännöivät Kultarannan konserttia.

Kultarannan puistokonsertti on vakiintunut perinteiseksi osaksi Naantalin Musiikkijuhlien ohjelmistoa ja on yksi kesän huippukohdista.

- Naantalin Musiikkijuhlilla on kunnia tauon jälkeen jatkaa perinteeksi muodostunutta yhteistyötä Kultarannan kanssa ja juhlistaa Dallapén mukaansatempaavan ohjelman myötä Suomen suven alkua upeassa miljöössä, toteaa Naantalin Musiikkijuhlien toimitusjohtaja Emma Anttila.

6.6.2025 klo 16 Dallapé 100 vuotta konsertin liput tulevat myyntiin 8.4.2025 klo 12.00 lippu.fi

Konsertilla on säävaraus.