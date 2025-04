Otavan Kirjasäätiö myönsi viisi kirjallisuuspalkintoa ja jakoi yli 500 000 euroa apurahoja ja avustuksia

Kirjailija Markus Nummi, lastenkirjailija Nina Pirhonen, tietokirjailija Mikko Porvali, oppikirjailija Timo Tapiainen ja suomentaja Jonna Joskitt-Pöyry ovat saaneet Otavan Kirjasäätiön kevään 2025 kirjallisuuspalkinnot. Kunkin palkinnon arvo on 15 000 euroa. Palkinnot jaetaan joka toinen vuosi tunnustuksena merkittävästä kirjallisesta työstä ja tuotannosta.

Otteet palkintoperusteluista:

Veijo Meri -palkinto: Markus Nummi

Markus Nummi on palkittu kirjailija, käsikirjoittaja ja elokuvaohjaaja. Hän on kirjoittanut kolmikymmenvuotisella kirjailijanurallaan neljä romaania, lastenkirjan ja runokertomuksen. Nummen teokset ovat taidokkaasti rakennettuja ja lumoavan arvoituksellisia tarinoita, joita yhdistää poikkeuksellisen laaja kulttuurin ja historian ymmärrys. Nummen kyky uudistaa omaa kertojanääntään ja etsiä uusia ilmaisun muotoja on vertaansa vailla. Hän on romaaneissaan leikitellyt taidokkaasti fantasialla, liikkunut suvereenisti historian eri kerroksissa yhtä hyvin kuin nykyajassa, näyttänyt sykähdyttävän tarkasti ja tunnistettavasti ihmisen osan hyvin erilaisissa todellisuuksissa ja aikakausissa.

Kaarina Helakisa -palkinto: Nina Pirhonen

Nina Pirhonen on tuonut suomalaisten kuvittajien ja kuvakirjatekijöiden ansiokkaaseen joukkoon oman värejä hehkuvan, selkeän ja tyylikkään kädenjälkensä. Pirhosen kirjojen monipuolinen ja ilmeikäs hahmokaarti, kuva-aukeamien eloisuus ja yksityiskohdat ihastuttavat lukijaa loputtomasti. Hänen teoksistaan huokuu hyväntuulisuus ja elämänilo. Nina Pirhonen aloitti lastenkirjailijan uransa PomPom-kuvakirjasarjalla. Valloittava pitkäkorvainen hahmo ilahdutti seikkailunhalullaan ja uteliaisuudellaan kohdata uutta. Lukijaa ihastuttava, reipas, tutkiva ja ihmettelevä asenne on PomPom-kirjojen keskiössä. Ystävyys ja ystävällisyys ovat myös olennainen osa sarjan tarinaa.

Tietokirjapalkinto: Mikko Porvali

Mikko Porvali on Suomen luetuimpia tietokirjailijoita. Hän on tuotannossaan käsittelyt Suomen sotilastiedustelun historiaa laajasti ja noussut sotahistoriasta kiinnostuneen lukijakunnan suosikiksi selkeän, mukaansatempaavan ja asiantuntevan kirjoitustyylinsä ansiosta. Hänen tuotantonsa on poikkeuksellisen laaja – hän on julkaissut 15 teosta 15 vuoden aikana – ja jokainen teos ilmentää hänen asiantuntemustaan ja kykyään herättää historia eloon. Porvalin kirjoissa yhdistyy syvällinen ymmärrys historian suurista linjoista, mutta samaan aikaan hänellä on silmää yksityiskohdille ja anekdooteille, jotka tekevät lukukokemuksesta nautinnollisen.

Oppimateriaalipalkinto: Timo Tapiainen

Timo Tapiainen on matemaattisten aineiden lehtori, kouluttaja ja oppikirjailija, joka suhtautuu intohimoisesti matematiikan opetukseen. Timo opettaa Pohjankartanon koulussa Oulussa. Hän on toiminut asiantuntijana matematiikan OPS-työryhmässä sekä Matematiikan päättöarvioinnin kriteerit -työryhmässä ja toiminnallisen matematiikan kouluttajana Oulun Matikkamaassa. Timo on ollut mukana tekemässä useita oppimateriaalisarjoja sekä ala- että yläkouluun. Alakoulun Tuhattaituri- ja Oivaltaja-sarjat sekä yläkouluun Pii- ja Ääretön-sarjat ovat kaikki olleet erittäin pidettyjä ja pitkäikäisiä sarjoja, ja niistä on julkaistu useita eri kieliversioita. Otava on julkaissut näistä ruotsinkieliset sarjat Karlavagnen, Nya Pi ja Infinit matematik sekä englanninkieliset sarjat Star Maths ja Infinite.

Erkki Reenpää -suomentajapalkinto: Jonna Joskitt-Pöyry

Jonna Joskitt-Pöyry on monialainen, suomen kieltä rikkaasti ja taiturimaisesti käyttävä suomentaja. Vuodesta 2007 alkaen suomentajana työskennellyt Joskitt-Pöyry on tullut viime vuosina tunnetuksi erityisesti pohjoismaisista merkkiteoksista. Hänen suomennoksensa Karl Ove Knausgårdin, Linn Ullmannin ja Mikael Niemen romaaneista ovat saaneet ylistystä ja kiitosta niin kriitikoilta kuin lukijoilta. Joskitt-Pöyry suomentaa monia eri genrejä, niin jännitysromaaneja, nuortenromaaneja, sarjakuvaa ja tietokirjoja kuin myös vaativia ja monitasoisia kirjallisia teoksia. Hänen suomentamiensa teosten määrä on toisella sadalla. Norjasta, ruotsista ja englannista kääntävä Joskitt-Pöyry taitaa notkeasti ja rohkeasti kaikki suomen kielen eri rekisterit. Hänellä on tarkka kielentaju, kaunis ja aina oikean sävyn löytävä lause.

Perustelut kokonaisuudessaan ovat nähtävissä Otavan Kirjasäätiön sivuilla.

Palkintojen lisäksi Otavan Kirjasäätiö jakoi yli 500 000 euroa apurahoja ja avustuksia kirjalliseen työhön ja lukemista edistäviin hankkeisiin.

Otavan Kirjasäätiön toiminnan tarkoitus on tukea kirjallisen työn tekijöitä ja edistää kirjallisuuden ja lukemisen kulttuuria Suomessa. Kirjallisuuspalkinnoillaan säätiö haluaa huomioida ja kannustaa kotimaisia kirjailijoita ja kirjallisen työn tekijöitä, sekä nostaa esiin heidän kulttuurisesti, sivistyksellisesti ja yhteiskunnallisesti merkittävää työtään.

Yhteystiedot:

kirjasaatio@otava.fi

otavankirjasaatio.fi