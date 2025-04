Salovaara-Kero haluaa, että tehdään lisäselvityksiä sen varmistamiseksi, että Malmin sairaalan yöpäivystys voidaan pitää auki kesällä.

– Malmin sairaalan yöpäivystyksen kesäsulun suunnittelu johtuu vakavasta röntgenhenkilöstöpulasta. Jotta päivystys voidaan pitää auki, meidän on varmistettava, että meillä on riittävästi röntgenhenkilökuntaa kesän aikana, Salovaara-Kero selittää.

Kysymys kesän sulkemisesta ei liity millään tavalla keskusteluun päivystyksen tulevaisuudesta.

– Yöpäivystyksen kesäsulussa on kyse yksinkertaisesti siitä, että loma-aikana tarvitaan riittävästi henkilökuntaa, kuten monissa muissakin hyvinvointialueen yksiköissä, Salovaara-Kero sanoo.

Salovaara-Kero korostaa, että mitään päätöksiä sulkemisista ei ole tehty, eikä hän näe tällä hetkellä Malmin sairaalan tulevaisuutta uhattuna.

– Kesäsulut eivät ole hallituksen asialistalla, eivätkä ole olleet aiemminkaan. Nämä ovat hyvinvointialueen johdon tekemiä operatiivisia päätöksiä. On kuitenkin erittäin tärkeää, että johtoryhmän ja hallituksen välillä on hyvä yhteydenpito myös tällaisten päätösten osalta. Siksi hallitus on nyt informoitu, ja virkamiesten valmistelut etenevät.

– Toivon, että johto löytää toimivia ratkaisuja, jotka eivät vaaranna hyvinvointialueen turvallisuutta ja asukkaiden turvallisuuden tunnetta, Salovaara-Kero toteaa lopuksi.