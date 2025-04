Elinkeino- ja kilpailukykyjaosto vuokrasi kaksi tonttia ja jatkoi useita varauksia

Espoonlahdesta tontti Espoon Asunnoille ja Matinkylästä M2-kodeille

Elinkeino- ja kilpailukykyjaosto päätti vuokrata Espoon Asunnot Oy:lle tontin Espoonlahdesta, osoitteesta Ulappakatu 4. Tontille on rakennettava valtion tukemia 40 vuoden korkotukimallilla toteutettavia vuokra-asuntoja. Vuokra-aika on 60 vuotta, ja vuokra 146 060 euroa vuodessa.

Matinkylän Vapaaniemestä jaosto varasi asuinkerrostalotontin M2-Kodeille. M2-Kotien tarkoituksena on toteuttaa varausalueelle valtion tukemaa asuntotuotantoa. Nuorille aikuisille ja perheille tarkoitetut asunnot ja toteutettava elämänkaariasumisen eli ELMO-hankkeen periaatteiden mukaisesti. Asuntoihin valittavien tulee olla 18–29-vuotiaita ja asunnoissa saa asua, kunnes täyttää 35 vuotta. Suunnitteluvaraus on voimassa 30.4.2026 saakka.

Koiviston Autolle vuokrattiin linja-autovarikkotontti Nöykkiöstä

Jaosto päätti vuokrata Koivisto Auto Group Oy:lle tontin Nöykkiön Finnoonniitystä. Tontille toteutetaan asemakaavan mukainen linja-autovarikko ja sähköbussien lataamista varten tarvittava infrastruktuuri.

Tontin vuokra-aika on 20 vuotta, alkaen maanvuokrasopimuksen allekirjoittamisesta, ja vuosivuokra on 334 000 euroa. Maanvuokrasopimus on allekirjoitettava 31.10.2026 mennessä.

Vuokrakausi voi alkaa aikaisintaan, kun nykyisen tontilla operoivan Pohjolan Liikenteen maanvuokrasopimus on päättynyt (31.8.2026), ja vuokra-alue on mahdollista luovuttaa Koiviston Autolle.

Skanska Talonrakennus Oy:n kanssa tehdyn kiinteistökaupan esisopimusta muutettiin

Skanska Talonrakennus Oy:n kanssa 21.6.2021 allekirjoitettua kiinteistökaupan esisopimusta ja sen 6.6.2024 tehtyä muutosta tarkistettiin. Sopimuksen alueelle C lisättiin velvoite toteuttaa vapaarahoitteista omistusasuntotuotantoa, jota myydään ja markkinoidaan kuluttajille asuntokauppalain mukaisesti. Lisäksi alueelle rakennettavan asuinkerrostalon asuinhuoneistojen keskipinta-alan tulee olla vähintään 48 neliömetriä.



Alue C sijaitsee Finnoonkallio-nimisellä asemakaava-alueella ja tontilla on rakennusoikeutta 3 500 k-m2. Esisopimus on voimassa 15.5.2026 saakka.

SRV:n Kivenlahden liikekeskushankkeen suunnitteluvarausta jatkettiin

Jaosto päätti jatkaa liikekeskustontin varausta Kivenlahden metrokeskuksesta SRV Yhtiöt Oyj:lle liikekeskushankkeen suunnittelua varten. Jaos teki esitykseen lisäyksen, jossa se pyytää kaupunginhallitusta käyttämään omistajaohjausta ja tarvittaessa puuttumaan yhtymäkokouksessa Laurean kampuksen sijoittumispäätökseen varmistaen, että Laurean opetus- ja toimitilat sijoittuvat Kivenlahteen tai Kiviruukkiin.

Liikekeskustontin varaus on voimassa 31.12.2025 saakka.

Träskändan kartanon suunnitteluvarausta Hotel Chene Oy:lle ei jatkettu

Kaupunki on neuvotellut Hotel Chene Oy:n kanssa toimintatavoista, rahoituksen ja hankkeen läpiviennin vaatimista järjestelyistä ja tulevista maanvuokrauksen ja rakennusten myynnin ehdoista, mutta neuvotteluissa ei ole päästy yhteiseen ratkaisuun, vaan iso osa kysymyksistä on edelleen auki.

Jaosto päätti, ettei Lippajärvellä sijaitsevan Träskändan kartanon alueen varausta Hotel Chene Oy:lle enää jatketa. Samalla se kehottaa käynnistämään Träskändan alueen tulevaisuuden vaihtoehtojen kartoittamisen, jotta kartano ja muut alueen rakennukset saadaan asianmukaiseen kuntoon ja käyttöön.

