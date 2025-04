Patricia Seppälän säätiön kuvajournalistipalkinto Silja Viitalalle.

Palkintoperustelut ovat seuraavat:

”Silja Viitala on nuoren polven monipuolinen kuvajournalisti, joka on valokuvannut erityisesti politiikan maailmaa. Klassista aihepiiriään hän käsittelee tilannetajuisesti ja tarkkanäköisesti. Politiikan valokuvaaminen on kiehtova ja vaikea laji, jossa mikroilmeetkin voivat kertoa paljon. Pienten hetkien merkitys kasvaa Viitalan kuvissa suureksi. Katsoja pääsee kurkistamaan poliittisen teatterin kulisseihin, arkisiin tilanteisiin, inhimilliseen sähellykseenkin.

Silja Viitalan ja hänen kameransa katseessa on lämpöä ja huumoria, mutta kuvat välittävät myös riemua, pettymystä ja kyllästymistäkin. Viitalan kuvat eivät koskaan ole etäisiä. Nopeissa ja kaoottisissa uutistilanteissa hän on valppaana pysäyttämään kuviin juuri oikean hetken.

Valaistuksella on hänen töissään olennainen merkitys. Viitalalle tunnusomaista ja luontevaa on erityisesti kovan valon käyttö, mikä korostaa tilanteiden ohimenevyyttä ja ainutkertaisuutta. Hän saa maailman näyttämään usein absurdilta.

Silja Viitala on sanavalmis ja rohkea keskustelija, joka on esimerkillisesti tähdentänyt kuvajournalismin merkitystä mediassa.”

Patricia Seppälän säätiö on tänään julkistanut myös tämänvuotiset apurahansa yhteensä 20 hakijalle (https://patriciaseppalansaatio.fi/myonnetyt-apurahat/).

Ensimmäistä kertaa jaetaan kuvajournalisti-toimittaja-työpareille Tutkivan journalismin apurahat, joiden suuruus on 10 000 euroa. Apuraha myönnettiin kahdelle työparille:

Kuvajournalisti Ella Kiviniemen ja journalisti Jussi Konttisen projekti tutkii Venäjältä Suomeen muuttaneita ja näiden suhdetta Venäjään ja Suomeen.

Toisen apurahan saaneen työparin muodostavat kuvajournalisti Mikko Suutarinen ja journalisti Elena Sulin. Heidän projektinsa Kosketus tutkii miten saada yhteys nuoriin helsinkiläisiin maahanmuuttaja- ja ulkomaalaistaustaisiin miehiin aikana, jolloin huoli syrjäytymisestä vain kasvaa.

Patricia Seppälän säätiö edistää kuvajournalismin, lehtikuvauksen ja muun dokumentoivan valokuvauksen kehitystä ja tukee kuvajournalismiopintoja sekä alan projekteja, esimerkiksi näyttelyitä ja kirjahankkeita.

Kuvajournalismin uranuurtaja Patricia Seppälä (1924–2001) oli monen vuosikymmenen ajan kuvatoimistoalan johtava tekijä Suomessa ja alan merkittävä vaikuttaja myös kansainvälisesti. Seppälä perusti nimeään kantavan säätiön vuonna 2000, lähes päivälleen 25 vuotta sitten.