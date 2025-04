Näin poistat punkit oikein

Punkin puremia voi ehkäistä käyttämällä luonnossa liikkuessaan peittävää vaatetusta tai punkkikarkotetta. Ulkoilun jälkeen on tärkeää tarkastaa ihmiset ja eläimet punkkien varalta. Kun tarkastus tehdään mahdollisimman pian, mahdolliset punkit eivät ehdi kiinnittymään ihoon pitkäksi aikaa.

”Yleensä iholla kiinni oleva punkki erottuu tummana tai mustana pisteenä, joka saattaa näyttää ensin luomelta. Joskus punkki voi olla hyvinkin vaikeasti havaittavissa, mikäli punkki sijaitsee hankalassa paikassa tai jos kyseessä on nymfi eli keskenkasvuinen punkki, joka voi olla kooltaan vain 1–2 millimetriä,” proviisori Anu Rantakallio Yliopiston Apteekista sanoo.

Punkit levittävät erilaisia tauteja, joista ihmiselle vakavia ovat borrelioosi ja puutiaisaivotulehdus. Punkkirokotteella on mahdollista suojautua puutiaisaivotulehdukselta, mutta ei borrelioosilta, joka on tautina yleisempi.

Näin irrotat punkin

Kun havaitsee punkin itsellään tai lemmikillään, se on hyvä poistaa mahdollisimman pian pinseteillä tai punkkipihdeillä. Mitä aiemmassa vaiheessa irrotus onnistuu, sitä pienempi on riski punkin levittämille taudeille.



Toimi näin, jos punkki on kiinnittynyt ihoon:

Pese ensin kädet huolellisesti tai käytä kertakäyttökäsineitä.

Puhdista punkin puremakohta vedellä ja saippualla tai sopivalla desinfiointiaineella.

Ota kapeakärkiset pinsetit, punkkipihdit tai punkkirauta. Tartu pinseteillä punkkiin mahdollisimman läheltä ihon pintaa. Poista punkki hitaasti vetämällä, mutta vältä puristamasta punkkia. Älä kierrä, vaan vedä tasaisesti suoraan ylöspäin välineen ohjeen mukaisesti.

Puhdista puremakohta desinfiointiaineella tai haavasumutteella. Puhdista myös punkkipihdit. Mikäli et saa punkkia kokonaan irti, voit odottaa rauhassa ja poistaa jäänteet myöhemmin teräväkärkisillä pinseteillä. Myös terveydenhoitaja voi poistaa tarvittaessa punkin jäänteet.

Seuraa puremakohtaa seuraavien viikkojen ajan.



Jos puremakohtaan ilmestyy halkaisijaltaan yli viiden senttimetrin rengasmainen ihottuma, tulee hakeutua lääkäriin mahdollisen borrelioositartunnan varalta. Myös silloin on syytä hakeutua lääkäriin, jos pureman jälkeen ilmaantuu kuumetta, päänsärkyä, lihas- ja nivelsärkyä tai väsymystä ja huimausta.



Lisätietoa: Tunnista punkin purema: oireet, hoito ja ennaltaehkäisy | Ya.fi