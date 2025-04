Puoliväliriihessä huomioitava uusimaalaisten yritysten osaajatarpeet ja vähennettävä kaupan sääntelyä

Uudenmaan korkeakoulupaikkavaje jatkuu – ”Uusimaalaiset nuoret selkeästi huonommassa asemassa kuin koko Suomessa keskimäärin” 11.3.2025 00:10:00 EET | Tiedote

Suomessa on 0,92 korkeakoulupaikkaa yhtä toisen asteen tutkinnon suorittanutta kohti. Uudellamaalla suhdeluku on 0,75, selkeästi pienempi kuin suurissa tai keskisuurissa korkeakoulumaakunnissa, selvitti Helsingin seudun kauppakamari. Tilanne ei ole korjaantunut Kauppakamarin viimevuotisesta tarkastelusta. Itse asiassa se on jopa hieman huonompi. Tuolloin Uudenmaan suhdeluku oli 0,76. Petteri Orpon hallitusohjelma sitoutuu lisäämään korkeakoulujen aloituspaikkoja ja suuntaamaan niitä erityisesti muun muassa kasvukeskuksiin ja sinne, missä aloituspaikkojen määrä suhteessa nuoriin on alhainen. ”Asiaan pitää tarttua viimeistään kevään puoliväliriihessä”, sanoo Helsingin seudun kauppakamarin projektipäällikkö Olli Oja.