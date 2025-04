Maakuntavaltuusto hyväksyi Pirkanmaan elonkirjon ja energian vaihemaakuntakaavan

Koko maakunnan tarpeita tukeva verkostoyhteistyö näkyy johdonmukaisesti Pirkanmaan liiton toiminnassa 7.4.2025 13:53:42 EEST | Tiedote

Pirkanmaalainen yhteistyö on luontaisesti mutkatonta ja tilannekuvan jakaminen erilaisten sidosryhmien kanssa on entisestään tiivistynyt. Hyvänä esimerkkinä tästä on laaja maakunnallinen vaikuttamistyö. Kuntien kanssa käydään vuoropuhelua säännöllisesti eri tehtäväalueilla.