Suuronnettomuusharjoitus Sairaala Novassa perjantaina 11.4.2025 kello 7.30–14.30

Puolustusvoimat osallistuu harjoitukseen Ilmasotakoulun varusmiehistä koostuvalla potilaskuvausosastolla sekä Sotilaslääketieteen keskuksen kouluttajatuella. Harjoituksen viitekehyksenä on normaaliolojen häiriötilanne. Ilmasotakoulun näkökulmasta varuskunnan kumppanuussairaalan suuronnettomuusvalmiuden tukeminen on osa alueen kokonaisturvallisuuden ja viranomaisyhteistyön kehittämistä. Harjoituksiin osallistuville varusmiehille kyse on täydentävästä lääkintäkoulutuksesta.

Harjoituksen edetessä maastopukuiset, maskeeratut varusmiehet siirtyvät yksikköönsä Sairaala Novan yleisten tilojen kautta.

Sairaala Novasta harjoituspotilaiden vastaanottamiseen osallistuu ensisijaisesti päivystyksen ja operatiivisen palvelualueen henkilöstöä. Sairaala Novan tiloissa hoidossa olevien potilaiden hoitoon tai sijoitteluun ei tehdä muutoksia harjoituksen vuoksi.

Harjoitukseen liittyen sairaalassa voi kuulua hälyttämiseen liittyviä yleiskuulutuksia, joissa selkeästi ilmoitetaan, että kyseessä on harjoitus. Harjoituksesta tiedotetaan Sairaala Novan potilaille ja asiakkaille myös sairaalan infotauluilla.