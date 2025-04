XL Toto65-pelille erinomainen alku – Toto-pelien tarjontaa optimoidaan keskiviikkona 9.4.

- Vermon viime keskiviikon aloitus XL Toto65-pelille ja uudistuneelle TotoTV:n studiolähetykselle oli lupauksia herättävä. Suurvoittokin meni heti jakoon. Onnittelut sen voittajalle! Veikkauksen tuoteryhmäpäällikkö Juha Ahjolinna sanoo.



-Haluamme kehittää keskiviikon XL Toto65-peliä vahvasti. Tällä viikolla optimoimme keskiviikon kohdetarjontaa, jotta mahdollisimman monen suomalaispelaajan kiinnostus kohdistuisi Suomen raveihin ja Mikkelin XL Toto65-kierrokseen. Odotamme, että tällä viikolla pelin potti on jopa 220 000 euroa.



Keskiviikkoiltana Veikkauksen Totossa on kohteita vain Suomen raviurheilusta. Vauhtirata Mikkelin mielenkiintoisen XL Toto65-kierroksen ja divisioonakarsintojen rinnalla ei ole illalla Ruotsin, Norjan eikä Ranskan kohteita.



- Pelieurojen jakautuminen useaan ulkomaiseen kohteeseen on pois Suomen kohteiden pelivaihdoista. Kiinnostuksen kohdistaminen yhteen kotimaan pääkohteeseen nostaa Suomen vaihtoja ja mahdollistaa suuremmat voitot kotimaan raveista. Veikkaus on Suomen ravikohteiden ja TV-lähetysten koti. Me mahdollistamme kaikkien Suomen ravien suorat lähetykset ja laadukkaat uudistuneet asiantuntijastudiot sekä tarjoamme kattavat veikkaus.fi:n ravisisällöt ja pelikohteet kotimaahan, Juha Ahjolinna avaa.



- Veikkaus panostaa jatkossa entistäkin vahvemmin Suomen raviurheilukohteisiin. XL Toto65-pelin kehittäminen on tärkeää ja haluamme ohjata kiinnostusta juuri tähän peliin. Mitä suurempi vaihto on ja mitä laajempi kiinnostus keskiviikon pääpeliin kohdistuu, sitä suurempia voittoja asiakkaille pelistä voi syntyä.



-On tyypillistä, että kansainväliset hevospeliyhtiöt eivät tarjoa oman pääkohteensa kanssa kilpailevaa tarjontaa, vaan keskittyvät ensisijaisesti omaan kotimaiseen pääpeliinsä. Toto-pelien tarjonnassa keskitytään keskiviikkoiltoina ensisijaisesti Suomeen ja kohdetarjontaa muokataan tilannekohtaisesti. Teemme päätöksiä tarjonnasta viikkokohtaisesti ja liiketoimintaperustein.

Samoja toimenpiteitä voidaan ottaa käyttöön muina päivinä, tai vastaavasti keskiviikon Toto86 voi olla mielenkiintoisimmilla kierroksilla Veikkauksen kohteissa pelattavissa.



Keskiviikon XL Toto65-pelin rivimaksu on 0,50 euroa eikä pelissä ole mahdollisuutta pelata vain ylimpään voittoluokkaan. XL Toto65-pelissä voitto-osuudet voivat kasvaa isoiksi myös osallistujamääriltään vajaammissa lähdöissä. ​

XL Toto65-kierroksen oikea rivi ratkaistaan Suomen keskiviikon ravien lähdöissä 4 - 9 ja peliaika päättyy klo 19.10.​ Uuden pelin kahdella seuraavalla kierroksella pelissä on 100 000 euron jackpot.​ Jackpot lisätään pelin ylimpään voittoluokkaan.



XL Toto65-pelin jackpotkierrokset

9.4. Mikkeli XL Toto65: Jackpot 100 000 €, potti jopa 220 000 €

16.4. Teivo XL Toto65: Jackpot 100 000 €, potti jopa 220 000 €



Ruotsin kohteet ovat pelattavissa tällä viikolla normaalisti muina viikon päivinä paitsi keskiviikkona.