Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntahallituksen kokoustiedote 7.4.2025

Edunvalvonta-asioissa maakuntajohtaja Jussi Rämet kertoi hallituksen puoliväliriiheen liittyen Pohjoisen Suomen ohjelmasta, pääradan kehittämisestä, datakeskusten ja kaivosten energiaverosta sekä merituulivoiman talousvyöhykkeen kiinteistöverosta. Kansainvälisten asioiden päällikkö Hanna Honkamäkilä kertoi uudesta Euroopan unionin monivuotisesta rahoituskehyksestä ja koheesiopolitiikasta. EU:n rahoituskehyksestä odotetaan esitystä heinäkuussa 2025.

Energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen vastineet Ruotsin palautteeseen hyväksyttiin

Maakuntahallitus hyväksyi Pohjois-Pohjanmaan energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen kansainvälisen kuulemisen palautteeseen laaditut vastineet. Kansainvälinen kuuleminen järjestettiin samanaikaisesti Pohjois-Pohjanmaan energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavan julkisen kuulemisen kanssa syksyllä 2024. Ruotsin palautteessa korostettiin kansainvälistä yhteistyötä koko Itämeren alueella. Tätä yhteistyötä ei määritetä Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavalla, vaan se edellyttää Suomen, Ruotsin ja muiden Itämeren rannikkovaltioiden valtioiden välistä kommunikointia sekä talousvyöhykkeen että aluevesien osalta. Kansainvälisen kuulemisen palautteessa ei noussut esille uusia suunnitteluratkaisuun vaikuttavia kokonaisuuksia, jotka eivät olisi aikaisemman kaavaprosessin vuorovaikutuksen myötä olleet jo keskustelussa Suomen viranomaistahojen kanssa. Ruotsi ei myöskään esittänyt tarvetta neuvotella vaihemaakuntakaavan kokonaisuudesta.

Kuusisto ja Forsblom ehdolla Taiteen edistämiskeskuksen taideneuvostoon

Pohjois-Pohjanmaan liitto esittää Maija Kuusistoa ja Samu Forsblomia Taiteen edistämiskeskuksen taideneuvostoon toimikaudelle 2025–2028. Maija Kuusisto on oululainen musiikkialan ammattilainen ja kehittäjä. Hän toimii tällä hetkellä Oulun Sinfonian intendenttinä ja on koulutukseltaan kasvatustieteiden maisteri (KM) ja musiikkikasvattaja. Samu Forsblom on oululainen kulttuurialan monipuolinen toimija ja kehittäjä sekä muusikko. Hän toimii tällä hetkellä Oulun kulttuurisäätiön ohjelmajohtajana ja on koulutukseltaan musiikin maisteri.

Nyt valittavan taideneuvoston toimikausi voi jäädä kolmen vuoden sijaan 10 kuukauden mittaiseksi, jos ministeriön hallinnonalaa koskevan virastouudistuksen lainsäädäntö tulee voimaan 1.1.2026. Lain siirtymäsäännöksen mukaan taideneuvosto jatkaisi tehtävässään 30.6.2026 asti. Taideneuvosto päättää valtion taidetoimikuntien toimialoista, nimistä ja määristä. Se nimeää valtion ja alueellisten taidetoimikuntien puheenjohtajat ja jäsenet. Neuvosto tekee virastolle esityksen taiteen määrärahojen jakaantumisesta sekä päättää sille osoitettujen kehittämisvarojen käytöstä. Se esittää akateemikon arvonimeä erittäin ansioituneelle taiteenharjoittajalle sekä toimii opetus- ja kulttuuriministeriön asiantuntijaelimenä taidepoliittisissa linjauksissa.

Pohjois-Pohjanmaan liiton uudistettu henkilökohtaisen lisän järjestelmä hyväksyttiin.

Toistaiseksi voimassa oleva paikallinen sopimus lomarahan maksamisesta vuosittain kesäkuun palkanmaksun yhteydessä hyväksyttiin.

Päätettiin, että Pohjois-Pohjanmaan liitto valitsee Elävien merilohien ja -taimenien pyydystäminen ja ylisiirto Iijoella vuonna 2025 -toimenpiteen toteuttajaksi Korpilaavu Oy:n. Hankinnan arvioitu kokonaiskustannus on enintään 76 660 euroa (alv 0 %). Kustannukset kohdennetaan Lohi Iijokeen 2 -hankkeelle.

Merkittiin tiedoksi hallintosääntöuudistuksen tilannekatsaus.

Hyväksyttiin Sari Nurron Euroopan unionin makroaluestrategian vuosifoorumin matkasta aiheutuneet matkakulut.

Merkittiin tiedoksi Karelia CBC -ohjelman tilannekatsaus.

Merkittiin tiedoksi eduskunnan hallintovaliokunnan kuuleminen asiassa hallituksen esitys eduskunnalle valtion aluehallintouudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä lausunto selontekoluonnoksesta aluekehittämisen ja EU:n alue- ja rakennepolitiikan kokonaisuudesta ja lainsäädännöstä.

Merkittiin tiedoksi viranhaltijapäätökset ajalta 4.–31.3.2025. Maakuntahallitus ei käyttänyt kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeutta.

Merkittiin tiedoksi toimiston antamat lausunnot ajalta 4.–31.3.2025.

