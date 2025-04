Juuan veet ja vaarat – Pohjois-Karjalan ensimmäinen Helmi-keskittymä

Pohjois-Karjalan ELY-keskus on valmistellut alueellisen Helmi-METSO -yhteistyöryhmän kanssa maakunnan ensimmäisen Helmi-elinympäristöohjelmaan kuuluvan Juuan veet ja vaarat -keskittymän. Keskittymä nimettiin joulukuussa 2024.

Juuan veet ja vaarat -keskittymä sijaitsee pohjoiskarjalaisessa vaaramaisemassa, Vaara-Karjalassa ja sisältää Juuan kunnan alueen Pielisen länsipuolella. Juuan maisemia hallitsevat luode-kaakkosuuntaiset vaarat sekä soiden, metsien, pienvesien ja järvien mosaiikki. Emäksisten kivilajien ansiosta alueella on monimuotoisuuden kannalta arvokkaita lehtoja ja lettoja, vaarojen lakialueilla on edustavia vanhoja metsiä. Juuka on ollut lajiharrastajien suosiossa jo pitkään ja alueelta tunnetaan runsaasti harvinaista ja uhanalaista lajistoa, kuten kämmeköitä ja sammalia.

Ympäristöhallinto ja yksityiset maanomistajat ovat hoitaneet luonnonarvoltaan monipuolisia ja arvokkaita luonnonsuojelualueita Juuassa jo parinkymmenen vuoden ajan. Suojelualueiden lehtoja on hoidettu poistamalla varjostavia kuusia ja soiden vesitaloutta on ennallistettu täyttämällä ojia turpeella muun muassa Polvelassa ja Petrovaarassa. Metsäalan yhtiöt ja organisaatiot sekä ELY-keskus ovat toteuttaneet luonnonhoitoa suojelualueiden ulkopuolella, muun muassa purokunnostuksia Vepsänjoella sekä kalataloudellisia kunnostuksia Juuanjoella ja Vaikkojoella.

Keskittymän tavoitteena on edistää ja jatkaa luonnontilan parantamista niin suojelualueilla kuin niiden ulkopuolella ja erityisesti toteuttaa toimia yhteistyössä paikallisten toimijoiden kesken laajemman vaikuttavuuden saavuttamiseksi. Juuassa on myös perustettu uusia luonnonsuojelualueita, muun muassa Juuanharjun Helmi sekä Haukisuon Helmi, joka perustettiin ensimmäisenä Helmi-ohjelman soidensuojelualueena Suomessa. Lähteiden, lettojen ja purojen luonnonhoidon tarvetta on tunnistettu monin paikoin, joten elinympäristöjen tilan parantamisessa töitä riittää.

Yleisötilaisuus Helmi-keskittymästä

Juuan veet ja vaarat -keskittymästä järjestetään kaikille avoin yleisötilaisuus Juuan kunnantalon valtuustosalissa tiistaina 15.4.2025 klo 18 alkaen. Tilaisuudessa esitellään Juuassa suunniteltuja ja jo toteutettuja luonnonhoidon toimia sekä pohditaan yhteistyön mahdollisuuksia eri toimijoiden kesken. Tervetuloa kuulolle ja keskustelemaan. Tilaisuuteen voi osallistua myös etänä.

Valtakunnallisen Helmi-ohjelman tavoitteet

Valtioneuvosto teki periaatepäätöksen Helmi-elinympäristöohjelmasta vuonna 2021, minkä jälkeen ohjelmaa on toteutettu ympäri Suomea. Helmi-ohjelman päätavoitteena on vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta ja parantaa elinympäristöjen tilaa suojelemalla ja ennallistamalla soita, kunnostamalla ja hoitamalla lintuvesiä, perinnebiotooppeja ja metsäisiä elinympäristöjä sekä pienvesiä ja rantaluontoa. Helmi-ohjelmassa on asetettu vuoteen 2030 ulottuvat määrälliset ja laadulliset tavoitteet elinympäristöjen kunnostukselle ja hoidolle sekä suojelualueilla että niiden ulkopuolella.

Yksi Helmi-ohjelman toimenpiteistä on määritellä Helmi-keskittymiä, jotka ovat maakunnallisesti monimuotoisuuden kannalta tärkeiksi tunnistettuja seutuja. Helmi-keskittymän alueella kannustetaan alueellisia toimijoita sekä maanomistajia yhdessä suunnittelemaan ja kohdentamaan toimenpiteitä luonnon monimuotoisuuden kannalta mahdollisimman hyvin toisiaan tukeviksi ja vaikuttaviksi kokonaisuuksiksi. Helmi-keskittymä ei aiheuta maankäytön rajoituksia maanomistajille. Kaikki Helmi-ohjelman toimintaan osallistuminen on aina vapaaehtoista.