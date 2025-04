Tommi Peräkorpi aloittaa Wuohella Senior Digital Marketing Specialistina

Tommi Peräkorpi on aloittanut Wuohella Senior Digital Marketing Specialistin roolissa. Tommilla on yli kuuden vuoden kokemus digimarkkinoinnista, ja hän on erikoistunut erityisesti sosiaalisen median mainontaan. Tommi siirtyy Wuohi Digitalille mediatoimisto dentsulta.

Uransa aikana Tommi on työskennellyt globaalisti eri toimialoilla, niin mediatoimistoissa että asiakaspuolella. Tommi on toteuttanut digimarkkinointia niin kotimaisille kuin kansainvälisille asiakkaille ja ollut mukana rakentamassa kampanjoita useille Suomen suurimmista brändeistä eri toimialoilla.

“Ensivaikutelmani Wuohi Digitalista on, että kyseessä on äärimmäisen lahjakkaiden ja motivoituneiden ihmisten tiimi. Odotan innolla, että pääsen osaksi edistämään yrityksen menestystä ja kasvua” Tommi kommentoi.

On hienoa saada Tommi osaksi tiimiämme – hänen Senior-tasoinen osaamisensa vahvistaa entisestään Wuohen digimarkkinoinnin kokonaisvaltaista tarjoamaa.