Perheyritysten liiton ja EK:n yrittäjät: Talouden kasvuloikka vaatii rohkeita uudistuksia

”Kestävä kasvu ei ole itsestäänselvyys. Tarvitsemme kunnianhimoista talouspolitiikkaa, joka rakentuu työn, yrittäjyyden, tuottavuuden ja omistajuuden varaan. Kasvuhalua ja kasvukykyä kysytään sekä yrityksiltä että päättäjiltä”, painottavat Perheyritysten liiton perheyritysvaltuuskunnan puheenjohtaja Tomi Lantto (Antell) ja EK:n yrittäjävaltuuskunnan puheenjohtaja Anne Kangas (Hoitokoti Päiväkumpu Oy).

”Rima täytyy nostaa korkealle. Suomen ei tule tyytyä vain suhdannekäänteen tuomaan kasvu-uraan. Pitää rakentaa edellytykset talouskasvun aitoon tasoloikkaan, jonka myötä nousemme muiden Pohjoismaiden rinnalle.”

Perheyritysten liiton ja EK:n yrittäjien yhteisvaltuuskunnan kokouksessa Helsingissä 8. huhtikuuta 2025 käsiteltiin Risto Murron johtaman Kasvuriihi-työryhmän kasvutoimia.

Omistajuuden uudistaminen vaatii verouudistusta

Kun Suomessa puhutaan kasvukeinoista, on ratkaistava se, miten saamme tähän maahan lisää yksityistä, kotimaista pääomaa. Kilpailukykyisen yritysverotuksen kautta voidaan houkutella pääomia ja investointeja Suomeen.

Yrittäjävaltuuskunnilta tulee tuki Murron työryhmän ehdotukselle korvata perintö- ja lahjavero luovutusvoiton verotuksella. Yritysten sukupolvenvaihdosten helpottaminen on keskeinen osa kasvun ja kotimaisen omistajuuden jatkuvuutta. On kuitenkin ratkaisevaa, millaiseksi uusi järjestelmä muotoutuu. Veromallin tulee olla oikeudenmukainen, selkeä ja ennustettava.



”Perintö- ja lahjavero tulppaa nykyisellään yritysten investointeja. Perheyrityksissä on veroihin lukittuna jopa viisi miljardia euroa. Muutos ei koske vain yrityksiä, vaan myös tavallisia perheitä ja perintöjä. Suomi saisi vahvan kasvusykäyksen perheyrityksistä, kun nämä varat saataisiin ohjattua investointeihin ja kasvuyritysten tukemiseen”, Lantto linjaa.

Panostuksia osaamiseen ja investointeihin

Valtuuskunnat pitävät tärkeinä panostuksia koulutukseen, osaamiseen ja kansainväliseen rekrytointiin sekä investointeihin.



”Tarvitsemme lisää osaajia, uusia ideoita ja rohkeutta uudistua. Yritysten rooli työllistäjänä on merkittävä myös kansainvälisten opiskelijoiden ja osaajien työllistämisessä”, sanoo Kangas.

Perheyritysten liiton ja EK:n yrittäjien mukaan sääntelyä on kevennettävä investointien edistämiseksi. Keskeistä on myös keventää yritysten hallinnollista taakkaa ja nopeuttaa lupaprosesseja.

“Kasvua syntyy, kun yhdistetään oikea asenne, investoinnit ja kykyä hyödyntää muuttuvaa toimintaympäristöä”, Lantto ja Kangas vakuuttavat.

Yrityksissä tehdään kasvu – politiikassa mahdollistetaan

Murron ryhmän Kasvuraportin viesti on selvä: kasvu tehdään yrityksissä, mutta sen mahdollistaminen on politiikan tehtävä.



”Poliittisen päätöksenteon on nyt keskityttävä toimintaympäristön parantamiseen, esimerkiksi T&K-verokannustein, investointien lupaprosesseja sujuvoittamalla ja vahvistamalla osaamisen ekosysteemiä”, Lantto ja Kangas korostavat.

”Emme saa Suomessa aikaiseksi kestävää kasvua ilman yksityisen yrityssektorin kasvua. Kasvun mahdollistavia ratkaisuja löytyy jo - ne vaativat poliittista tahtoa ja rohkeita päätöksiä”, he jatkavat.