Helsinki Research Forum: Pääkaupunkiseudun toimistotilojen vajaakäyttö uuteen ennätykseen – yli 700 000 neliötä tyhjää toimistotilaa

Helsinki Research Forum on julkaissut arvionsa pääkaupunkiseudun keskeisten toimistoalueiden vajaakäyttöasteista. Toimistoalueilla oli maaliskuun 2025 lopussa noin 708 000 neliömetriä tyhjillään eli noin 18 600 neliötä enemmän kuin edellisen kvartaalin lopussa. Keskimääräinen vajaakäyttöaste oli 16,2 prosenttia, jossa on noin 0,5 prosenttiyksikön verran kasvua edelliseen kvartaaliin verrattuna. Tilakanta kvartaalin lopussa oli noin 4,38 miljoonaa neliömetriä.

Vajaakäyttöaste väheni merkittävästi Keilaniemessä (-2,31 prosenttiyksikköä), jossa nettokäyttöönotto oli yli 5000 neliömetriä positiivinen. Merkittävin negatiivinen muutos nähtiin ydinkeskustan lähialueella (SBD), jossa vajaakäyttö lisääntyi 2,95 prosenttiyksikköä. Tyhjän tilan määrä lisääntyi merkittävästi, mutta alueen tilakannassa tapahtui myös merkittäviä muutoksia, jotka kasvattivat tilakantaa 9600 neliömetriä.

Grade A -toimistojen keskimääräinen vajaakäyttöaste noin puolet kaikkien tilojen vajaakäyttöasteesta

Kvartaalin aikana tilakannassa toteutettiin myös laadullinen luokittelu eli määritettiin Grade A -toimistotilakanta. Grade A -toimistojen keskimääräinen vajaakäyttöaste on noin 8,5 prosenttia eli noin puolet kaikkien tilojen vajaakäyttöasteesta. Vajaakäyttöasteen ero Grade A:n ja kokonaisvajaakäytön välillä vaihtelee kuitenkin alueittain, mutta ainoastaan Pitäjänmäellä Grade A -toimistojen vajaakäyttö on alueen kokonaisvajaakäyttöä korkeampi.



Grade A -tilakanta käsittää noin 21 prosenttia kaikesta tarkastelun alla olevasta toimistokannasta. Määrä kuitenkin vaihtelee alueittain: ydinkeskustassa Grade A edustaa 44 prosenttia tilakannasta, kun taas valtaosassa alueita Grade A:n osuus on alle 20 prosenttia. Tämä on huomioitava tietoja tulkittaessa, sillä useimmilla osamarkkina-alueilla tieto perustuu vain muutamaan kohteeseen.



Grade A -toimiston kriteerejä ovat muun muassa laadukas ja moderni rakennus tai äskettäin kattavasti remontoitu kohde, jossa on modernit tekniset järjestelmät. Grade A -toimistot ovat energiatehokkaita ja ympäristöystävällisiä. Ne ovat saavutettavissa helposti julkisilla liikennevälineillä ja lähellä on pysäköintitilaa sekä palveluita, kuten ravintoloita, vähittäiskauppoja ja hotelleja. Rakennuksen ominaisuudet myös mahdollistavat hyvän vuokrattavuuden.

Neljä vuotta vajaakäyttödataa – vertailukelpoinen vajaakäyttö noussut lähes neljä prosenttiyksikköä

Helsinki Research Forumin toiminta käynnistyi syksyllä 2020 ja vajaakäyttödataa on julkaistu nykyisessä muodossaan vuoden 2021 ensimmäisestä kvartaalista alkaen. Vajaakäyttödatan laadun sekä läpinäkyvyyden parantaminen on vahvistanut Suomen toimistomarkkinaa, ja Helsinki Research Forum on noussut Pohjoismaissa suunnannäyttäjäksi kiinteistömarkkinan kehityksessä. Tarkastelujaksolla vertailukelpoinen vajaakäyttö on noussut lähes neljä prosenttiyksikköä.

”Toimistotilan kokonaiskysyntä on ollut laskusuunnassa jo pitkään. Grade A -tilan eriyttäminen muusta tilakannasta tuo kuitenkin lisäväriä tarkasteluun: Laadukkaan tilan kysyntä näyttää olevan vahvaa lähes kaikilla alueilla”, kertoo Miika Kotaniemi Kiinteistönomistajat ja rakennuttajat Raklista.

Vajaakäyttöaste on kohonnut kaikilla alueilla paitsi Pitäjänmäellä, jossa vajaakäyttö on laskenut marginaalisesti. Alue on kuitenkin koko tarkastelujaksolla pitänyt kyseenalaista kärkipaikkaa vajaakäyttöasteen suhteen, tosin viimeisimmässä päivityksessä Sörnäinen on kirinyt rinnalle.

”Toimistotilan vajaakäyttö Pitäjänmäellä on ollut ongelma jo viidentoista vuoden ajan. Pikaraitiotiellä ei näytä olleen vaikutusta alueen houkuttelevuuteen vuokralaisten silmissä”, jatkaa Kotaniemi.

Helsinki Research Forumin tuottama tieto julkaistaan osamarkkinatasolla Raklin verkkosivuilla. Huhtikuun päivityksen yhteydessä Helsinki Research Forumin aiempien tutkimusten tuloksia päivitettiin sekä vajaakäyttö- että tilakantatietojen osalta. Tiedot on päivitetty kohdekohtaiseen tietokantaan, joka toimitetaan pyydettäessä. Tiedustelut sähköpostilla osoitteeseen miika.kotaniemi(at)rakli.fi.





Helsinki Research Forum on kiinteistöalan asiantuntijayritysten tutkimusfoorumi, jonka tavoitteena on parantaa Helsingin toimistomarkkinoista julkaistavan tiedon laatua ja läpinäkyvyyttä. Yhteistyössä ovat mukana tällä hetkellä CBRE, JLL, Cushman & Wakefield, Colliers ja KTI Kiinteistötieto. Rakli toimii Research Forumin kumppanina ja tarjoaa tekniset puitteet toiminnalle.